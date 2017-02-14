18 и 19 февраля в Челнах на ипподроме пройдут гонки на «Кубок Салавата»

18 и 19 февраля на городском ипподроме в очередной раз пройдут зимние трековые автомобильные гонки на «Кубок Салавата» - народного артиста Республики Татарстан, которые являются 4 этапом Кубка России в зачетной группе «Национальный», 3 этапом Чемпионата Республики Татарстан в зачетной группе «Национальный», а также 2 этапом Чемпионата Республики Татарстан в зачетной группе «А-1600» по трековым автомобильным гонкам.

За главный приз состязаний будут бороться сильнейшие автогонщики республики, а также близлежащих регионов.

Стоит отметить, что «Кубок Салавата» - это единственное благотворительное соревнование по автоспорту в России. Большую часть призового фонда и стартовые взносы участники передают детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Заезды будут проводиться в течение 2-х дней:

18 февраля с 11.45 квалификационные заезды в классе «Национальный» и в зачетной группе «А-1600», с 14.30 основные заезды в классе «Национальный».

19 февраля в 09.30 состоится торжественное открытие соревнований, с 10.15 основные заезды в зачетной группе «А-1600», с 13.30 утешительные заезды для тех, кто не попал в таблицу 16-ти.