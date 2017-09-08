19 сентября в Челны приедет уполномоченный по правам ребенка в РТ

19 сентября в Набережные Челны приедет уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Гузель Удачина. Она проведет встречи с населением.

Вместе с Гузель Удачиной во встрече участвуют заместитель руководителя СУ СК РФ по РТ Владимир Циома, руководитель Фонда социального страхования РФ ГУ РО по РТ Рамиль Гайзатуллин, руководитель Главного бюро МСЭ по РТ Ригель Низамов и ответственный секретарь Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Илсояр Гарифуллина.

Запись на прием – по телефонам: (88552) 47-43-02 – общественная приемная мэра города Набережные Челны; (8843) 236-61-64 – г. Казань приемная Уполномоченного по правам ребенка Республики Татарстан.