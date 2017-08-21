22 миллиона потратят в Челнах на ремонт и ТО муниципальных автобусов

Сразу семь заявок на обслуживание маршрутных "Нефазов" и "Мерседесов" появились на сайте госуслуг. В общей сложности, на "оказание услуг по проведению периодического технического обслуживания (2ТО и 4ТО) и гарантийного ремонта автобусов городского типа НЕФАЗ 5299-30-51 и технического обслуживания (ТО и 2ТО) и гарантийного ремонта двигателя Mercedes-Benz M906LAG.EEV, ООО "Электротранспорт" готов потратить около 22 миллионов рублей. Предприятие, напомним, является муниципальным.

190 больших автобусов было закуплено в марте 2015 года в ходе "транспортной революции" нового мэра Наиля Магдеева.