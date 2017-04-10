24 мая в Челнах пройдет съезд предпринимателей

Как сообщает пресс-служба исполкома города, работа съезда будет организована по шести секциям:
1.Кадровая политика: проблемы, потребности и перспективы. Внедрение инновационных стандартов и решений в рамках взаимодействия бизнеса и образовательных учреждений.
2.Финансовые и нефинансовые меры поддержки предприятий, ведущих внешнеэкономическую деятельность. Продвижение продукции на экспортные рынки.
3.Источники финансирования бизнеса. Финансовые инструменты, изменения в законодательстве, ГЧП.
4.Новые возможности информационных технологий для бизнеса. Потенциальные заказчики. Успешные практики. Автоматизация процессов торгово-закупочная деятельности предприятия.
5.Комплексное обеспечение экологической безопасности. Переработка вторичных ресурсов, внедрение современных технологий. Развитие экологического мышления и культуры поведения населения.
6.Механизмы поддержки молодежного предпринимательства. Программы экспресс обучения: «Фабрика предпринимательства», «Бизнес навигатор МСП», «Бизнес – класс» и т.д.
В рамках съезда будет организована выставка предприятий города.
Комментарии посетителей
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Ну-ну, посмотрим на результаты проверки... Сдаётся мне, что несмотря на результаты проверки, которые...
Отныне будут задерживать дажее...за переход жд путей за вокзалом. Даже тех же дачников будут ловить, кто через...
Думаю, что не только Магдеев с Абдуллиным из татарстанскоих чиновников являются...
Вот тут почитайте . Судя по всему эти люди уже не поменяются http://yakovlev-r116.livejournal.com/6345.html
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Lala, Вы - врач скорой помощи или врач кардиолог ??? В статье даёт советы ПРАКТИКУЮЩИЙ доктор...А Вы - доктор ???
ей кинули мелкую рыбешку а она подумала что удочка тоже рыба
Ну начнем с того что скорые не забирают пожилых и не ставят им инфаркт или инсульт,стараются отмазаться от...
ну конечно. не путосу же в метро идти людей взрывать. Семья этого несчастного скорее всего уже обеспечена на...
Он не дурачок, за такие тексты они бабки свои получают... Потом сами же и свалят в якобы ненавистную ими...
Ты дурачок совсем ? Или бояры перепил ?
Полностью согласен. Добавлю лишь, что в нормальных странах – государство держит иеговистов под надзором,...
Хочется верить в другое. В то, что и в нашей стране гражданское общество созрело бы до полного отказа и...
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нет, в “скорой” я не работаю. А очень хотелось бы, чтобы было так, так вы говорите.
Надеюсь, Олеся, что вы не работаете в скорой помощи, вы ведь судите о своих впечатлениях о произошедшем... И я...
надо жалобы отправлять в УФАС
К сожалению, никого эти случаи ничему не учат.