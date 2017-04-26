28 апреля челнинцы смогут задать вопросы о военном призыве

|26 апреля в 16:04
Ведомство напомнило, что организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем влечет за собой установленную законодательством РФ ответственность.
|26 апреля в 15:59
На вопросы граждан ответят представители военного комиссариата Республики Татарстан.
|26 апреля в 14:30
На видео с записи со скрытой камеры учительница начальных классов кричит на детей во время урока.
|26 апреля в 13:37
Корт будет функционировать в прежнем режиме, никакого строительства на этом земельном участке не планируется.
|26 апреля в 11:11
Нас обошли такие страны, как Никарагуа (на 56 пунктов) и Намибия (на 124 пункта). Составители рейтинга отметили «продолжение усиления государственного контроля за независимыми СМИ».
|26 апреля в 09:59
Стоимость минимального потребительского бюджета составила 14 463 рубля 90 копеек и выросла на 0,20%, рационального - 41 007 рублей 78 копеек, рост на 0,10%.
|26 апреля в 09:45
Более 700 онкобольных в год смогут получить лечение с помощью нового метода томотерапии. Сейчас идет монтаж оборудования, которое стоит около 400 млн рублей.
|26 апреля в 09:01
10 число мая будет не оплачиваемым выходным, так как его объявили три месяца назад. 11 и 12 мая будут оплачиваться - две трети от зарплаты.
|26 апреля в 08:57
Автор иска считает, что применение знаков не оговорено нормативными актами, поэтому региональные власти устанавливают их по своему усмотрению, нарушая права автовладельцев.
|26 апреля в 08:23
На мероприятии расскажут о целях и задачах на ближайшее время, представят игроков, новичков и тренерский штаб команды.
Комментарии посетителей
На сегодняшний день Россия закупает все вакцины и прививки зарубежом-Европа, Америка. Только в 2015 году после...
Да ладно... У нас в 3 классе учительница в детей туфлями кидалась и утверждала, что выражение “моральные уроды”...
Ваш вопрос - о качестве вакцин. И о том, соблюдают ли медицинские работники требования к показаниям и...
Да, согласна, там по поводу безопасности очень переживают. И инструктаж и разминка все на должном уровне....
Я не верю прививкам. Не потому что я “яжмать”, хотя и мать. После прививок от коклюша в течение полугода двое...
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В то время еще не была обязательной прививка от полиомиелита. Её начали делать только в 1963 году. На соседней...
Накануне девяностых. Ребенок давно и дико кашляет. Подхватил что-то, наверное, в детском саду или ещё где....
В 40 лет умерла в той же больнице, в которой и работала, от дифтерии женщина, с которой мы выросли по соседству....
Нашей семье очень нравится внебопарк, за безопасностью там все носятся, травмируется те, кто не слушает...
Все ругают медицину, а в случае беды бегут в больницу. Просто многие как стало баранов верят всякой ерунде....
Прививками ставят на детях эксперименты. Инфицируют детей искусственно, чтобы потом люди раньше умирали, не...
Неужели до сих пор есть дебилы, которые верят постам в соц сетях? Пусть мрут как мухи, если отрицают медицину....
Ленточки надо раздавать и на заправках. Я же не побегу за ленточкой в парк победы.
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а шо вы хотели, господа? полицейское государство в действии, всех несогласных на кол! был бы человек, а дело...
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