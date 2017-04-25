28 апреля в Челнах перекроют дороги

В связи с проведением 44-ой традиционной городской легкоатлетической эстафеты, посвященной 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне и открытию летнего спортивного сезона 28 апреля 2017 года с 13.00 до 14.30 будет ограничено движение по проспекту Мира от остановки «6-ой комплекс» до остановки «УВД», по ул.Беляева от пересечения с проспектом Мира до пересечения с проспектом Сююмбике, по проспекту Сююмбике от остановки «16-ый комплекс» до остановки «Центр», по проспекту Х.Туфана от пересечения с проспектом Сююмбике до пересечения с проспектом Мира, сообщает пресс-служба исполкома.

С 14.30 до 16.30 будет ограничено движение по проспекту Мира от остановки «ДК "КАМАЗ"» до остановки «УВД», по ул.Беляева от пересечения с проспектом Мира до пересечения с проспектом Московский, по проспекту Московский от остановки «Пожарное депо» до остановки «Форд Диалог», по проспекту Автозаводский от пересечения с проспектом Московский до пересечения с проспектом Мира.