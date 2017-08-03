Вход | Регистрация
Курсы валют (04.08.2017):
$60.5819+0.7365 71.6866+0.9553
Погода в Набережных Челнах:
Малооблачно Ясно Ясно
+18° +22° +25°
Ночь
04 августа		 Утро
04 августа		 День
04 августа
Архив выпусков
Сегодня в новостях:
03 августа в 16:20
В Челнах на два дня закрыли проспект Дружбы Народов
В Челнах на два дня закрыли проспект Дружбы Народов

Здесь работают два асфальтоукладчика на всю ширину дороги, укладывающих последний (третий) слой асфальта.

03 августа в 15:21
Россияне привыкают к антисанкционным продуктам
Россияне привыкают к антисанкционным продуктам

Но, согласно результатам опроса, недовольство качеством мяса, молока и молочных продуктов растет.

03 августа в 15:11
В Челнах откроют круглогодичный комплекс по забою жертвенного скота
В Челнах откроют круглогодичный комплекс по забою жертвенного скота

В Набережных Челнах прошло первое в этом году городское совещание по организации Курбан-байрама.

03 августа в 12:29
Челнинский «Кванториум» скоро запустит приложение «Маршрут истории»
Челнинский «Кванториум» скоро запустит приложение «Маршрут истории»

Пользователи, зарегистрировавшись в приложении, смогут самостоятельно строить туристические маршруты по родному краю.

03 августа в 11:09
В Казани проходит съезд всемирного конгресса татар
В Казани проходит съезд всемирного конгресса татар

По итогам съезда будет принята резолюция, один из пунктов которой призывает сохранить в Татарстане статус президента.

03 августа в 10:30
Во Франции погиб татарстанский художник Искандэр Нугуманов и его супруга
Во Франции погиб татарстанский художник Искандэр Нугуманов и его супруга

Обстоятельства их смерти выясняются - тела нашли спустя 10 дней после смерти.

03 августа в 09:50
Куда сегодня можно сходить в Набережных Челнах
Куда сегодня можно сходить в Набережных Челнах

Исполком Челнов предлагает ознакомиться с программой развлечений в городе на день.

03 августа в 09:02
В Челнах будущие мамы обсуждали грудное вскармливание за «инстазавтраком»
В Челнах будущие мамы обсуждали грудное вскармливание за «инстазавтраком»

Врач-неонатолог КДМЦ Венера Шарафутдинова ответила на все интересующие вопросы будущих родителей.

03 августа в 08:42
В Татарстане еще один ребенок стал жертвой купального сезона (ФОТО)
В Татарстане еще один ребенок стал жертвой купального сезона (ФОТО)

Две девочки решили освежиться в искусственном водоеме близ села Русское Никольское. Самостоятельно из воды вышла только одна.

03 августа в 08:41
Зарипов заявил, что может продолжить карьеру в НХЛ
Зарипов заявил, что может продолжить карьеру в НХЛ

По словам хоккеиста, он продолжает тренироваться самостоятельно, сложившуюся ситуацию ему переносить непросто.


Все новости On-Line
Правдомер
Правдомер
Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

Ложь
Правда

Индекс правды: 87%
Проголосовало: 30

Требуется менеджер

Новости

Выпуск 30 от 02 августа, 2017г.
04 августа 2017г. 08:02

Новости Колумнисты Работа Объявления Все о здоровье

Экономика |

Скандал |

Образование |

Транспорт |

Мужской взгляд |

Политика |

Общество |

Культура |

Интервью |

Происшествия |

ЖКХ |

Спорт|

Поиск по сайту

Расширенный поиск

Комментарии посетителей

Посмотреть все
Видео:
В Челнах десантники сняли пародию на избиение журналиста в прямом эфире (ВИДЕО)
Посмотреть все
Фото дня:
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





ГлавнаяВечерка On-Line
в 16:20
Рубрика: Вечерка On-Line

В Челнах на два дня закрыли проспект Дружбы Народов

В Челнах на два дня закрыли проспект Дружбы Народов

В связи с дорожными работами 3,4 августа перекрывают движение автотранспорта по проспекту Дружбы Народов на участке от улицы Раскольникова до проспекта Чулман в обоих направлениях, передает пресс-служба исполкома города. 

На участке кольца (заезда/выезда в пос. Чаллы Яр) работают два асфальтоукладчика на всю ширину дороги, укладывающих последний (третий) слой асфальта. Поэтому здесь дорожники на один день полностью перекроют движение.

Всего же толщина обновлённого полотна проспекта Дружбы Народов после работ составит порядка 15 сантиметров. Изначально в смету закладывалось два слоя, но после анализа состояния дороги решили укладывать три слоя асфальта. Старое покрытие дорожники убрали до бетонного основания.

Оцените материал:
  • Понравился: 0
  • Не понравился: 0
Добавить комментарий

Имя:

Email:

Уведомлять меня о новых записях
Защита от спама:
Напишите недостающее слово: «Утро, день, вечер, ...» ?
О газете и редакции | Рекламная служба | Прайс-лист | Конкурсы | Архив печатной версии

© 2017 "Вечерние Челны". При перепечатке материалов ссылка на газету "Вечерние Челны" обязательна.
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru