В Челнах на два дня закрыли проспект Дружбы Народов

В связи с дорожными работами 3,4 августа перекрывают движение автотранспорта по проспекту Дружбы Народов на участке от улицы Раскольникова до проспекта Чулман в обоих направлениях, передает пресс-служба исполкома города.

На участке кольца (заезда/выезда в пос. Чаллы Яр) работают два асфальтоукладчика на всю ширину дороги, укладывающих последний (третий) слой асфальта. Поэтому здесь дорожники на один день полностью перекроют движение.

Всего же толщина обновлённого полотна проспекта Дружбы Народов после работ составит порядка 15 сантиметров. Изначально в смету закладывалось два слоя, но после анализа состояния дороги решили укладывать три слоя асфальта. Старое покрытие дорожники убрали до бетонного основания.