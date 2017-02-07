3 миллиона рублей предлагают следователи за помощь в поимке маньяка (ВИДЕО)

Пять лет полиция не может найти серийного маньяка, который убил 22 пенсионерки в различных регионах Поволжья - в республиках Татарстан, Марий Эл, Чувашия, Челябинской области, Перми и Башкирии. Кровавый путь молодой парень начал в 2011-2012 годах в Казани, где его жертвами стали несколько женщин. Преступник звонил в квартиры пенсионерок, представлялся работником социальных или коммунальных служб. А после того, как входил в жилище, набрасывался на женщин и душил их. Расправившись со своими жертвами, злоумышленник забирал все ценности. Последние три убийства душитель совершил в Уфе.

Следственный комитет России объявил награду в 3 миллиона рублей за информацию, которая поможет выйти на след убийцы, пишет "Моя Удмуртия". У полицейских появилась новая зацепка в этом деле, однако суть ее не раскрывается. Зато следователи распространили видео - маньяк попал под камеру видеонаблюдения в одном из подъездов:

Стражи правопорядка напоминают: на вид преступнику 20-35 лет, рост его 170-175 см, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза светлые. На момент совершения преступлений был одет в короткую куртку черного цвета, черные брюки, черную вязаную шапку.