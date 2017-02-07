3 миллиона рублей предлагают следователи за помощь в поимке маньяка (ВИДЕО)

Пять лет полиция не может найти серийного маньяка, который убил 22 пенсионерки в различных регионах Поволжья - в республиках Татарстан, Марий Эл, Чувашия, Челябинской области, Перми и Башкирии. Кровавый путь молодой парень начал в 2011-2012 годах в Казани, где его жертвами стали несколько женщин. Преступник звонил в квартиры пенсионерок, представлялся работником социальных или коммунальных служб. А после того, как входил в жилище, набрасывался на женщин и душил их. Расправившись со своими жертвами, злоумышленник забирал все ценности. Последние три убийства душитель совершил в Уфе.
Следственный комитет России объявил награду в 3 миллиона рублей за информацию, которая поможет выйти на след убийцы, пишет "Моя Удмуртия". У полицейских появилась новая зацепка в этом деле, однако суть ее не раскрывается. Зато следователи распространили видео - маньяк попал под камеру видеонаблюдения в одном из подъездов:
Стражи правопорядка напоминают: на вид преступнику 20-35 лет, рост его 170-175 см, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза светлые. На момент совершения преступлений был одет в короткую куртку черного цвета, черные брюки, черную вязаную шапку.
Комментарии посетителей
Все политики в ходе эволюции проходят стадию “еретнова”, окукливаются и вылетают в большой мир, в отличии от ...
Как говорил небезысвестный мастер ШВГ во время сеансов магии по распределению земли : “решить не значит...
антибиотики детям не игрушка
“...подурнело после того, как он съел в «Мадине» салат из капусты, суп «Шурпа» и котлеты, 3 жареных гуся, 2...
Был случай, когда в кафе “Эльф” отравилось несколько человек, люди в больницу попали. А кафе тогда не закрыли....
” Я считаю, что надо ... ” - еще один счетовод. Сначала мелочь у себя в карманах пересчитай, вдруг на фанфурик не...
Не выйдет что ? Если вы сочли себя гомиком, закиданным как...ми, я здесь при чем ?
Халяльной. PS: Че это сразу - кошерной ? Причем здесь кашрут ?
Мимо :)))))) Не тратьте на меня какашки, у вас ничего не выйдет.
Простите, вы гомосексуалист ? Которому нравится , когда его закидывают какашками ? Смелое признание,...
Нет, не наказывают. Им предписывают установить реактивные двигатели вертикального взлета на базе...
А что, мне нравится 123. По-моему, заслужил приз от редакции за настойчивость в комментировании и закидывании...
Ты бизнес план по приобретению туалетной бумаги сначала составь, неформальный лидер транспортного комитета...
да ну - ГНУ . Вы во первых мужчина или женщина ? Логика у вас типично женская - в стиле “во первых не брала, во...
А наказывают ли тех водителей, которые не пускают в ряд или к обочине те машины, которые готовы уступить...
Не надо ставить памятник т.н. “жертвам политических репрессий” - это значит обелять этих оппортунистических...
Нужно сокращать не количество микроавтобусов а количество машино/рейсов, делать разрывной график работы с...
К ману то никакого отношения не имеют. ну если ничего лучше никто не делает в РФ, то почему бы и нет
Ну в принципе удобно, когда всё объединено в одно. Главное, чтоб реализация была кошерной
Ну теперь заживем ! Ведь на челнинскую КАЛымагу замайстрачили кабину образца MAN F2000, выпуск которых немцами...