30 августа на майдане Челнов выступит Нюша

30 августа Набережные Челны отметят сразу два праздника – День города и День республики. В этот день в городе будет организована серия различных мероприятий – скачки на ипподроме, фестиваль цветов на майдане и большой праздничный концерт. Хедлайнерами станут звезды российской и татарской эстрады – популярная певица Нюша, группы «Волга-Волга» и «Казан егетлере», сообщает пресс-служба исполкома города.
Как отмечает пресс-служба, в преддверии праздника в официальной группе «Вконтакте» «Администрация города Набережные Челны» был запущен опрос с целью выяснения музыкальных предпочтений челнинцев. В качестве вариантов были предложены три исполнительницы – Ольга Бузова, Натали и Нюша. С большим отрывом лидировала Нюша.
Впрочем, СМИ назвали голосование, организованное мэрией ко Дню города, фейковым.
Комментарии посетителей
Голосуй не голосуй всё равно получишь Челны Бройлер. нмчего личного это бизнес.
А у меня сырное самое любимое, необычный вкус! а за местного производителя можно только порадоваться ))
Удачи им!
Сырное , лично я пробовала на 3- . Второй раз точно не возьму !!!
Обожаю это мороженое! Удачи на конкурсе!
Все конкурсы это видимость. Не верю в эти якобы первые места.
А смысл?
Четверку?! Вам польстили...
а еще раньше только х/б закупали
Пробовал Хохла - вкусно, но дорого ))
Я не владею русским языком в совершенстве, у меня не филологическое образование, тотальный диктант пишу, к...
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