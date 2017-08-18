30 августа на майдане Челнов выступит Нюша

30 августа Набережные Челны отметят сразу два праздника – День города и День республики. В этот день в городе будет организована серия различных мероприятий – скачки на ипподроме, фестиваль цветов на майдане и большой праздничный концерт. Хедлайнерами станут звезды российской и татарской эстрады – популярная певица Нюша, группы «Волга-Волга» и «Казан егетлере», сообщает пресс-служба исполкома города.

Как отмечает пресс-служба, в преддверии праздника в официальной группе «Вконтакте» «Администрация города Набережные Челны» был запущен опрос с целью выяснения музыкальных предпочтений челнинцев. В качестве вариантов были предложены три исполнительницы – Ольга Бузова, Натали и Нюша. С большим отрывом лидировала Нюша.

Впрочем, СМИ назвали голосование, организованное мэрией ко Дню города, фейковым.