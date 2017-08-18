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18 августа в 16:24
Театр «Мастеровые» ищет старинную мебель
Театр «Мастеровые» ищет старинную мебель

Она нужна для их новой постановки - комедии «Старики дураки».
18 августа в 16:09
30 августа на майдане Челнов выступит Нюша
30 августа на майдане Челнов выступит Нюша

Помимо певицы, хедлайнерами станут звезды российской и татарской эстрады – группа «Волга-Волга» и «Казан егетлере».

18 августа в 15:47
IMAX в сети кинотеатров «СИНЕМА ПАРК»!
IMAX в сети кинотеатров «СИНЕМА ПАРК»!

Кинотеатр объединенной сети «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино» приглашает на День и Фестиваль IMAX.

18 августа в 15:02
«КАМАЗ» сменил одного из акционеров
«КАМАЗ» сменил одного из акционеров

Владелец 23,54% акций прекратил своё участие в акционерном капитале автогиганта.
18 августа в 14:32
В Тукаевском районе готовят народный сход
В Тукаевском районе готовят народный сход

Жители готовы выступить против птицекомплекса Ильшата Фардиева.

18 августа в 13:07
В Татарстане наблюдается двукратный рост случаев отравлений грибами
В Татарстане наблюдается двукратный рост случаев отравлений грибами

По данным мониторинга Управления Роспотребнадзора по РТ,  всего по Татарстану зафиксирован 31 случай с 33 пострадавшими.

18 августа в 12:48
В Татарстане откроется горячая линия по вопросам повышения рождаемости
В Татарстане откроется горячая линия по вопросам повышения рождаемости

Темой консультации станет поддержка семей с детьми и обсуждение актуальных проблем демографической ситуации.

18 августа в 10:38
Синоптики Татарстана предупредили о высокой пожарной опасности в лесах
Синоптики Татарстана предупредили о высокой пожарной опасности в лесах

Предупреждение Гидрометцентра РТ актуально на период с 19 по 25 августа.

18 августа в 10:29
Голосование, организованное мэрией Челнов ко Дню города, фейк?
Голосование, организованное мэрией Челнов ко Дню города, фейк?

Выяснилось, что с двумя из трех певиц, которые, якобы, могут выступить на празднике, переговоры даже не велись.

18 августа в 10:24
Легендарный «Терминатор 2» Джеймса Кэмерона возвращается на экраны
Легендарный «Терминатор 2» Джеймса Кэмерона возвращается на экраны

Премьерные показы только в кинотеатре «СИНЕМА ПАРК».


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Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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19 августа 2017г. 00:16

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в 16:09
Рубрика: Вечерка On-Line

30 августа на майдане Челнов выступит Нюша

30 августа на майдане Челнов выступит Нюша

30 августа Набережные Челны отметят сразу два праздника – День города и День республики. В этот день в городе будет организована серия различных мероприятий – скачки на ипподроме, фестиваль цветов на майдане и большой праздничный концерт. Хедлайнерами станут звезды российской и татарской эстрады – популярная певица Нюша, группы «Волга-Волга» и «Казан егетлере», сообщает пресс-служба исполкома города. 

Как отмечает пресс-служба, в преддверии праздника в официальной группе «Вконтакте» «Администрация города Набережные Челны» был запущен опрос с целью выяснения музыкальных предпочтений челнинцев. В качестве вариантов были предложены три исполнительницы – Ольга Бузова, Натали и Нюша. С большим отрывом лидировала Нюша. 

Впрочем, СМИ назвали голосование, организованное мэрией ко Дню города, фейковым.

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