30 марта православные начнут отмечать День святого Патрика

Русская православная церковь (РПЦ) начнет отмечать День святого Патрика. Праздник в честь святого, который получил особую известность в качестве небесного покровителя Ирландии, будет отмечаться 30 марта, сообщает «Интерфакс».

«Важным вопросом, рассмотренным в рамках сегодняшнего заседания Священного Синода, стало включение в месяцеслов имен древних святых, подвизавшихся в странах Центральной и Западной Европы до 1054 года. В общей сложности в месяцеслов были включены имена более полутора десятков святых, подвизавшихся в западных странах, среди которых — святитель Патрикий, просветитель Ирландии, более известный среди верующих нашей страны как святой Патрик», — рассказал глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Святой Патрик — один из наиболее известных и почитаемых католических святых, покровитель Ирландии, Исландии и Нигерии, куда христианство принесли ирландские миссионеры.