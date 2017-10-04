32 команды поборются за 100 тысяч рублей в турнире по киберспорту в Челнах

Набережных Челнах 32 команды поборются за 100 тысяч рублей в турнире по киберспорту по дисциплинам Dota2 и Counter Strike: Global offensive, передает «Татар-информ».

Лига киберспорта The Generation Ru при поддержке отдела по работе с молодежью Ууправления образования и по делам молодежи, Набережночелнинского местного отделения партии «Единая Россия», Набережногочелнинского института КФУ организовывает крупный киберспортивный турнир.

Отборочный этап состоится с 14 по 22 октября в Инжиниринговом центре НЧИ КФУ, а финал пройдет в городском Дворце творчества детей и молодежи с 27 по 28 октября.