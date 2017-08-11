34 пары поженились в день города в Набережных Челнах

В День города во Дворце торжеств решили зарегистрировать свой брак 34 пары, сообщает пресс-служба исполкома города. Традиционно, в ходе торжественной церемонии бракосочетания всем молодоженам вместе с пожеланиями крепкого, надежного союза, вручают памятные поздравления с символом города.

Как рассказали во Дворце торжеств Набережных Челнов, за эту неделю на 140 счастливых семей в Челнах станет больше.