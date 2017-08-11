34 пары поженились в день города в Набережных Челнах

|11 августа в 16:25
«Золотой ключик» и «Белочка» работают с 1974 года, за это время в них ни разу не проводился капитальный ремонт.
|11 августа в 16:12
Кинотеатр объединенной сети «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино» приглашает на День и Фестиваль IMAX.
|11 августа в 15:55
Парализованный супруг смог на руках доползти до двери и позвать на помощь соседку.
|11 августа в 15:52
Всем молодоженам вместе с пожеланиями крепкого, надежного союза, вручили памятные поздравления с символом города.
|11 августа в 14:13
После механической очистки трубопровода будет произведена его промывка специальной промывочной машиной.
|11 августа в 13:45
Некоторым было назначено оперативное лечение в Детской республиканской клинической больнице.
|11 августа в 13:04
Личный прием граждан провел руководитель следственного управления СК России по Республике Татарстан Павел Николаев.
|11 августа в 11:13
При несчастном случае в таких местах рядом может не оказаться людей, способных прийти на помощь.
|11 августа в 10:38
В социальных сетях и мессенджерах появились сообщения о больных детях и переполненной республиканской инфекционной больнице.
|11 августа в 09:37
Пострадавший в происшествии пожилой пассажир иномарки находится в тяжелом состоянии.
Комментарии посетителей
кто сказал что он добрейшее. Я думаю хозяева выгуливают, потому что нет уважения к чужим людям.Хозяева сами...
скопировали вставили вот и работа журналистов
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«Об упорядочении содержания собак и кошек в городах и других населенных пунктах РФСРФ» № 449 от 23.09.1980 года....
Стоит отметить, что долгой рекции ждать не пришлось. Проход на “кладбище самолетов” закрыли колючей...
потому что он животное
http://777novosti.ru/putin-ubral-prezidenta-tatarstana-rustama-minnihanova/
Призвать к ответу за преступление!
А почему в противовес не написали, что в городе нет мест для выгула собак...ни одной площадки в шаговой...
Отличный парень! МЕГА человек! Гордость нации! Здоровья и победы Кириллу!
А не отправить ли его в ссылку этого мингалимова Рузиля
ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ.., - БОГ, - ВО - ИСТИНУ, ЗАКОНОДАТЕЛЬ И СУДЬЯ ЖИВЫХ И МЁРТВЫХ..! Иуда Путин.., - заявил.., “Мы не...
За такие преступления сажать нужно лет на 20 с конфискацией имущества.
Было очень больно, когда злыдни нажаловались в службу техподдержки, и группа, которая помогала Кириллу...
Лежал в больнице с Кириллом. Это самый сильный и целеустремленный человек, из всех, которых я видел. Иногда...
Кстати, прекрасная, свежая и трогательная иллюстрация и к статье, и к нашей здесь дискуссии – это история...
1. Я тоже, как остальные, считаю виноватым в смерти Миланы тебя. 13 июня твоя жена пошла к фельдшеру только по...
Для тебя , туповатого обвинителя - по пунктам: 1. обвиняешь в смерти девочки родителей ты, падаль, так открою...
Вы же свою дочку убили, не чужую. Кто же на вас в суд подаст? Если только прокурор. Ори-не ори, ором не докажешь,...
Тогда подайте в суд на родителей, а не занимайтесь диванной борьбой, интернет-вояка. Слабо ? (Сейчас опять...