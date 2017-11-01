35 человек эвакуировались из челнинской школы

Информация о задымлении в общеобразовательной школе №50 поступила накануне днем на пульт дежурного МЧС.

На место происшествия были направлены силы Набережночелнинского пожарно-спасательного гарнизона по рангу пожара №3, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ. Спасатели провели разведку и пожара не обнаружили. Причиной задымления стало короткое замыкание в электрощитовой на четвертом этаже здания. Из-за этого был обесточен весь этаж.

До прибытия пожарных из школы самостоятельно эвакуировались 5 взрослых и 30 детей. Пострадавших нет.