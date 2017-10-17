43 млрд рублей не хватает для выполнения указов Путина по повышению зарплат врачам

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17 октября в 17:54
Устный экзамен по русскому языку станет обязательным в России с 2019 года‍
Устный экзамен по русскому языку станет обязательным в России с 2019 года‍

Планируется, что собеседование будет проходить во вторую среду февраля, сообщают в Рособрнадзоре. Экзамен будет оцениваться в формате зачет/незачет, как и итоговое сочинение, которое пишут одиннадцатиклассники.
17 октября в 17:22
В ПФР Челнов рассказали, как можно узнать о сформированных пенсионных правах
В ПФР Челнов рассказали, как можно узнать о сформированных пенсионных правах

Для получения информации зарегистрируйтесь на Едином портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.

17 октября в 16:37
Жители Татарстана жалуются на излишнее тепло в квартирах
Жители Татарстана жалуются на излишнее тепло в квартирах

В Доме правительства РТ отметили, что если у жильцов домов есть серьезные замечания в адрес управляющих компаний, то им следует обращаться в жилищную инспекцию.

17 октября в 15:37
В Челнах людей с инвалидностью научат создавать сайты и веб-приложения
В Челнах людей с инвалидностью научат создавать сайты и веб-приложения

Седьмого ноября в ИТ-парке начнется обучение по WEB-разработке для людей с ограниченными возможностями здоровья. Образовательный проект называется «inIT».

17 октября в 08:37
В Челнах принимают заявки для участия в городском этапе премии «Студент года-2017»
В Челнах принимают заявки для участия в городском этапе премии «Студент года-2017»

В этом году конкурс пройдет по 15 номинациям. Студенты города могут подать свои заявки до 5 ноября в МЦ «Нур», в кабинет Городского студмовета.

17 октября в 08:27
Минздрав поддержал запрет курения возле подъездов
Минздрав поддержал запрет курения возле подъездов

Ведомство хочет запретить курение на открытом воздухе на расстоянии менее 10 метров от входа в подъезды жилых домов. Жители нижних этажей не должны вдыхать дым.
17 октября в 08:11
В РТ за неделю заразились ОРВИ 13 тысяч человек
В РТ за неделю заразились ОРВИ 13 тысяч человек

На сегодня заболеваемость на территории республики ниже эпидпорога на 7,8%, уточняют специалисты Роспотребнадзора.

17 октября в 08:07
В Татарстане мужчина застрелил сына и ранил сноху
В Татарстане мужчина застрелил сына и ранил сноху

От полученного огнестрельного ранения сын подозреваемого скончался на месте. В настоящее время стрелявший свою вину признал. В содеянном не раскаивается.

16 октября в 16:55
Челнинцы пожаловались экологам на невозможность дышать в городе
Челнинцы пожаловались экологам на невозможность дышать в городе

Специалисты Министерства экологии и природных ресурсов РТ выявили, что виновником загрязнения стало ООО «Лес-Сервис», его деятельность приостановили на 30 суток.

16 октября в 16:31
В Челнах впервые возбудили уголовные дела на уклонистов от прохождения медосмотра в армию
В Челнах впервые возбудили уголовные дела на уклонистов от прохождения медосмотра в армию

Во время осеннего призыва на медицинские комиссии вызовут около 2 000 молодых людей. Основная категория – это студенты, которые будут оформлять право на отсрочку.


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Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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17 октября 2017г. 18:43

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в 14:25
Рубрика: Вечерка On-Line

43 млрд рублей не хватает для выполнения указов Путина по повышению зарплат врачам

43 млрд рублей не хватает для выполнения указов Путина по повышению зарплат врачам

Счетная палата обнаружила нехватку 43,1 млрд руб. для выполнения майских указов в части повышения зарплат медицинских работников, следует из заключения Счетной палаты на проект бюджета Фонда обязательного медицинского страхования на 2018−2020 годы, сообщает РИА "Новости".

Согласно проекту бюджета ФОМС предусмотрено увеличение расходов фонда на 330 млрд руб. в 2018 году на финансирование обязательств регионов по повышению зарплат врачей, среднего и младшего персонала согласно указам президента от 7 мая 2012 года.
«Счетной палатой проведен перерасчет потребности в расходах ОМС на заработную плату, который показал, что 43,1 млрд. руб. может не хватить для достижения необходимого уровня оплаты труда медицинских работников», — говорится в заключении Счетной палаты.

Доля зарплаты при расчете субвенций в расходах ФОМС в 2018 году определена в 71%, но не ясен порядок направления дополнительно выделенных средств на увеличение заработной платы, так как доля зарплаты в структуре тарифов нормативно не установлена, указывают аудиторы.

«В результате создаются риски замещения расходов на заработную плату иными расходами, включая погашение долгов по коммунальным платежам, закупку лекарственных препаратов и медицинских изделий», — отмечается в заключении аудиторов.

Согласно майским указам президента к 2018 году зарплата врачей должна быть повышена до 200% от средней зарплаты в регионе, среднего и младшего медперсонала — до 100%.

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Комментарии:

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16.10.2017 15:24

С октября медикам Татарстана повысили зарплату, но медсестры недовольны: теперь их квалифицированный труд оценивается почти так же, как труд санитарок, которые не делают сложные перевязки и инъекции. «Базовый оклад среднего медперсонала (фельдшер и медсестра) отныне составляет 8560 рублей, а младшего(санитарки) - 8498 рублей. Разница всего в 62 рубля»

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