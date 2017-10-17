43 млрд рублей не хватает для выполнения указов Путина по повышению зарплат врачам

Счетная палата обнаружила нехватку 43,1 млрд руб. для выполнения майских указов в части повышения зарплат медицинских работников, следует из заключения Счетной палаты на проект бюджета Фонда обязательного медицинского страхования на 2018−2020 годы, сообщает РИА "Новости".

Согласно проекту бюджета ФОМС предусмотрено увеличение расходов фонда на 330 млрд руб. в 2018 году на финансирование обязательств регионов по повышению зарплат врачей, среднего и младшего персонала согласно указам президента от 7 мая 2012 года.

«Счетной палатой проведен перерасчет потребности в расходах ОМС на заработную плату, который показал, что 43,1 млрд. руб. может не хватить для достижения необходимого уровня оплаты труда медицинских работников», — говорится в заключении Счетной палаты.

Доля зарплаты при расчете субвенций в расходах ФОМС в 2018 году определена в 71%, но не ясен порядок направления дополнительно выделенных средств на увеличение заработной платы, так как доля зарплаты в структуре тарифов нормативно не установлена, указывают аудиторы.

«В результате создаются риски замещения расходов на заработную плату иными расходами, включая погашение долгов по коммунальным платежам, закупку лекарственных препаратов и медицинских изделий», — отмечается в заключении аудиторов.

Согласно майским указам президента к 2018 году зарплата врачей должна быть повышена до 200% от средней зарплаты в регионе, среднего и младшего медперсонала — до 100%.