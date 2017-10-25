45-летнего мужчину из Тукаевкого района с ожогами доставили в реанимацию БСМП

Возгорание началось в автомобиле КАМАЗ, где произошло замыкание электропроводки, затем перекинулось на гараж.
Как сообщает пресс-служба МЧС по РТ, пожар случился в деревне Новый Мусабай Тукаевского района, около ГРБ.
По прибытию первых подразделений выяснилось, что пожар происходит в здании гаража для грузовых автомобилей, размерами 8х12 из керамзитно-бетонных блоков, металлическая кровля обрушилась.
Возгорание началось в автомобиле КАМАЗ, где произошло замыкание электропроводки, автомобиль сгорел полностью. Хозяин автомобиля, 45-летний мужчина, который в это время спал в кабине, получил ожоги и был госпитализирован в БСМП Челнов. Сейчас мужчина находится в реанимации.
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