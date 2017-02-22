49 соципотечных квартир разыграет Минмолодежи РТ среди активистов республики

Вход | Регистрация
Курсы валют (22.02.2017):
$57.8590-0.2377 61.2090-0.4897
Погода в Набережных Челнах:
Пасмурно Пасмурно Пасмурно
+1° -1°
Вечер
22 февраля		 Ночь
23 февраля		 Утро
23 февраля
Архив выпусков
Сегодня в новостях:
22 февраля в 15:15
Полтора миллиона рублей пообещал Минниханов за информацию об убийстве африканского студента КФУ
Полтора миллиона рублей пообещал Минниханов за информацию об убийстве африканского студента КФУ

Напомним, тело 24-летнего второкурсника юрфака Махджуба Тиджаки Хасана было обнаружено 16 февраля с черепно-мозговой травмой и множественными ножевыми ранениями.

22 февраля в 13:25
Рустам Минниханов попал в медиарейтинг российских мужчин
Рустам Минниханов попал в медиарейтинг российских мужчин

Список возглавил (с большим отрывом) Владимир Путин, а президент Татарстана занял 14 место.

22 февраля в 11:47
Артем Прокофьев обиделся на челнинцев
Артем Прокофьев обиделся на челнинцев

Депутат Госсовета РТ заметил, что чем больше жители автоград а получают из республики поддержки, тем меньше голосуют за коммунистов.

22 февраля в 10:07
Вкладчик Татфондбанка устроил в Челнах одиночный пикет
Вкладчик Татфондбанка устроил в Челнах одиночный пикет

Таким образом мужчина хотел привлечь внимание к проблеме Премьер-министра РТ Ильдара Халикова, который приехал на отчетную сессию горсовета.

22 февраля в 09:37
Новый мост через Волгу построят под Казанью
Новый мост через Волгу построят под Казанью

Таким образом, вокруг столицы Татарстана замкнется кольцо объездной дороги, которая сократится на целых 100 километров.

22 февраля в 09:33
Народный журналист: в ремонтируемой подземке в Челнах потекла крыша
Народный журналист: в ремонтируемой подземке в Челнах потекла крыша

Читатель прислал в редакцию видео, на котором заметно, как с крыши одной из подземок на остановке «Электротехников» капает вода.

22 февраля в 09:16
Женщина впала в кому в Челнах после наезда машины
Женщина впала в кому в Челнах после наезда машины

По предварительным данным, пенсионерка переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.

22 февраля в 08:53
В РТ обвиняемого в экстремизме не смогли доставить в суд из-за клаустрофобии
В РТ обвиняемого в экстремизме не смогли доставить в суд из-за клаустрофобии

Мужчина не может находиться в закрытом автозаке, который возит обвиняемых в суд. Данис Сафаргали обвиняется в экстремизме. Он негативно высказывался о русских, Русской православной церкви.

22 февраля в 08:35
49 соципотечных квартир разыграет Минмолодежи РТ среди активистов республики
49 соципотечных квартир разыграет Минмолодежи РТ среди активистов республики

Получить квартиру сможет активист одного из молодежных объединений РТ в возрасте от 18 до 35 лет, ведущий активную общественную деятельность, нуждающийся в улучшении жилищных условий.

22 февраля в 08:27
В Челнах «ролевые игры» супругов и их знакомого закончились поножовщиной
В Челнах «ролевые игры» супругов и их знакомого закончились поножовщиной

Семейная пара пригласила в гости знакомого - разнообразить сексуальную жизнь. Но после того, как фантазии мужа были удовлетворены, он приревновал свою благоверную к новому партнеру.


Все новости On-Line
Правдомер
Правдомер
Рамиль Халимов
заместитель руководителя исполкома города
09 февраля, 2017

Сказано во время заседания антинаркотической комиссии в мэрии: «Сейчас в клубах города обстановка спокойная, наркотические средства там не распространяются, сбыт такой продукции идет в основном через сеть интернет»

Ложь
Правда

Индекс правды: 22%
Проголосовало: 18

Требуется менеджер

Новости

Выпуск 6 от 16 февраля, 2017г.
22 февраля 2017г. 16:47

Новости Колумнисты Работа Объявления

Экономика |

Здоровье |

Скандал |

Образование |

Транспорт |

Мужской взгляд |

Политика |

Общество |

Культура |

Интервью |

Происшествия |

ЖКХ |

Спорт|

Вечерняя тренировка

Поиск по сайту

Расширенный поиск

Комментарии посетителей
Специальный проект газеты «Вечерние Челны. Все о здоровье» и Фонда имени Анжелы Вавиловой

«Милосердие без границ»
Если вы не очерствели душой, протяните руку помощи больным детям. Даже небольшая сумма поможет им жить без боли. Без нас им просто не справиться!
Это Карина Фазылзянова
Посмотреть все

Посмотреть все
Видео:
Народный журналист: в ремонтируемой подземке в Челнах потекла крыша
Посмотреть все
Фото дня:
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





ГлавнаяВечерка On-Line
в 08:35
Рубрика: Вечерка On-Line

49 соципотечных квартир разыграет Минмолодежи РТ среди активистов республики

49 соципотечных квартир разыграет Минмолодежи РТ среди активистов республики

В этом году 49 соципотечных квартир разыграет Минмолодежи РТ среди лидеров молодежной политики республики. Заявочная кампания ежегодного конкурса объявлена открытой, сообщает пресс-служба Лиги студентов РТ.

Для того чтобы принять участие в конкурсе, отмечает оператор программы на получение жилья на льготных условиях, нужно быть активистом одного из молодежных объединений республики в возрасте от 18 до 35 лет, вести активную трудовую и общественную деятельность, нуждаться в улучшении жилищных условий и проживать на территории Татарстана.

Прием заявок для участия в конкурсе завершается 15 марта, сообщает «Татар-информ».

Добавить комментарий

Имя:

Email:

Уведомлять меня о новых записях
Защита от спама:
Напишите недостающее слово: «Лебедь, рак и ...» ?
О газете и редакции | Рекламная служба | Прайс-лист | Конкурсы | Архив печатной версии

© 2017 "Вечерние Челны". При перепечатке материалов ссылка на газету "Вечерние Челны" обязательна.
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru