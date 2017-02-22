49 соципотечных квартир разыграет Минмолодежи РТ среди активистов республики

В этом году 49 соципотечных квартир разыграет Минмолодежи РТ среди лидеров молодежной политики республики. Заявочная кампания ежегодного конкурса объявлена открытой, сообщает пресс-служба Лиги студентов РТ.

Для того чтобы принять участие в конкурсе, отмечает оператор программы на получение жилья на льготных условиях, нужно быть активистом одного из молодежных объединений республики в возрасте от 18 до 35 лет, вести активную трудовую и общественную деятельность, нуждаться в улучшении жилищных условий и проживать на территории Татарстана.

Прием заявок для участия в конкурсе завершается 15 марта, сообщает «Татар-информ».