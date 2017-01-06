6-7 января в челнинских храмах пройдут рождественские богослужения

Рождество Христово называют «матерью всех праздников» и «зимней Пасхой», его значение столь велико, что даже ход новой истории и летосчисление мы ведем от Рождества Христова. Рождество — это тайна, над которой мудрецы размышляют и которой удивляются уже две тысячи лет.
Расписание Рождественских богослужений в Свято-Вознесенском Архиерейском подворье
6 января. Навечерие Рождества Христова
7.30 — Царские часы, Изобразительны
9.00 — Вечерня, Литургия св. Василия Великого
16.30 — Великое повечерие, Лития, утреня с Полиелеем, 1-й час, Исповедь
23.30 — Акафист Рождеству Христову
7 января. РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
0.00 — 3-й, 6-й часы, Литургия ранняя
8.30 — Акафист Рождеству Христову
9.00 — 3-й, 6-й часы, Литургия поздняя
10.30 — Праздничный молебен
16.30 — 9-й час, вечерня с Великим прокимном, утреня, 1-й час
В 12.00 в актовом зале подворья пройдет Рождественское представление, поставленное силами учеников воскресной школы «Радуга».
8 января. В Доме дружбы народов «Родник» состоится Рождественский концерт казачих коллективов и исполнителей города. Вход свободный. Начало концерта — в 15.00
Расписание Рождественских богослужений в приходе Рождества Христова
6 января. Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник)
8.10 — Канон Пресвятой Богородице
8.30 — Царские часы, Изобразительны, Великая вечерня, Литургия св. Василия Великого. Лития о усопших. Молебна нет
16.30 — Исповедь
17.00 — Всенощное бдение, лития
23.15 — Акафист Рождеству Христову
23.30 — Исповедь
24.00 — Литургия свт. Иоанна Златоуста
7 января. Рождество Христово
8.15 — Акафист Пресвятой Богородице
8.30 — Исповедь
8.30 — Литургия свт. Иоанна Златоуста. Требы
17.00 — Вечернее богослужение
8 января.
11.00 — Рождественская праздничная программа для детей на свежем воздухе
Расписание Рождественских богослужений в храме свв. бесср. Космы и Дамиана
6 января. Навечерие Рождества Христова
8.00 — Царские часы, Изобразительны, Великая вечерня, Литургия св. Василия Великого
17.00 — Всенощное бдение
23.30 — Божественная литургия
7 января. Рождество Христово
9.00 — Божественная литургия
11.00 — Рождественская концертная программа воскресной школы
Расписание Рождественских богослужений в храме прп. Серафима Саровского
6 января. Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник)
8.00 — Царские часы, Вечерня, Литургия св. Василия Великого
17.00 — Всенощное бдение, лития
23.30 — Часы. Божественная литургия (ранняя)
7 января. Рождество Христово
9.30 — Часы. Божественная литургия (поздняя)
17.00 — Великая вечерня с Великим прокимном
Расписание Рождественских богослужений в храме святителя Тихона (п. Сидоровка)
6 января. Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник)
8.30 — Царские часы, Вечерня, Литургия св. Василия Великого
17.00— Всенощное бдение
23.00 — Часы. Божественная литургия (ранняя)
7 января. Рождество Христово 9.00 — Акафист Рождеству Христову. Молебен праздничный
Расписание Рождественских богослужений в храме вмч. Георгия Победоносца
6 января.
8.0 — Царские часы, Вечерня, Литургия св. Василия Великого
16.00 — Всенощное бдение
7 января. Рождество Христово
8.00 — Акафист Рождеству Христову. Часы. Божественная литургия. Требы
Расписание Рождественских богослужений в домовом храме свт. Николая Чудотворца г. Набережные Челны (ГЭС,1/4, кв. 39)
6 января. Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник)
8.00 — Часы, Литургия св. Василия Великого
17.00 — Утреня
7 января. Рождество Христово
8.30 — Часы. Божественная литургия
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