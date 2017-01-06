6-7 января в челнинских храмах пройдут рождественские богослужения

Рождество Христово называют «матерью всех праздников» и «зимней Пасхой», его значение столь велико, что даже ход новой истории и летосчисление мы ведем от Рождества Христова. Рождество — это тайна, над которой мудрецы размышляют и которой удивляются уже две тысячи лет.

Расписание Рождественских богослужений в Свято-Вознесенском Архиерейском подворье

6 января. Навечерие Рождества Христова

7.30 — Царские часы, Изобразительны

9.00 — Вечерня, Литургия св. Василия Великого

16.30 — Великое повечерие, Лития, утреня с Полиелеем, 1-й час, Исповедь

23.30 — Акафист Рождеству Христову

7 января. РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

0.00 — 3-й, 6-й часы, Литургия ранняя

8.30 — Акафист Рождеству Христову

9.00 — 3-й, 6-й часы, Литургия поздняя

10.30 — Праздничный молебен

16.30 — 9-й час, вечерня с Великим прокимном, утреня, 1-й час

В 12.00 в актовом зале подворья пройдет Рождественское представление, поставленное силами учеников воскресной школы «Радуга».

8 января. В Доме дружбы народов «Родник» состоится Рождественский концерт казачих коллективов и исполнителей города. Вход свободный. Начало концерта — в 15.00

Расписание Рождественских богослужений в приходе Рождества Христова

6 января. Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник)

8.10 — Канон Пресвятой Богородице

8.30 — Царские часы, Изобразительны, Великая вечерня, Литургия св. Василия Великого. Лития о усопших. Молебна нет

16.30 — Исповедь

17.00 — Всенощное бдение, лития

23.15 — Акафист Рождеству Христову

23.30 — Исповедь

24.00 — Литургия свт. Иоанна Златоуста

7 января. Рождество Христово

8.15 — Акафист Пресвятой Богородице

8.30 — Исповедь

8.30 — Литургия свт. Иоанна Златоуста. Требы

17.00 — Вечернее богослужение

8 января.

11.00 — Рождественская праздничная программа для детей на свежем воздухе

Расписание Рождественских богослужений в храме свв. бесср. Космы и Дамиана

6 января. Навечерие Рождества Христова

8.00 — Царские часы, Изобразительны, Великая вечерня, Литургия св. Василия Великого

17.00 — Всенощное бдение

23.30 — Божественная литургия

7 января. Рождество Христово

9.00 — Божественная литургия

11.00 — Рождественская концертная программа воскресной школы

Расписание Рождественских богослужений в храме прп. Серафима Саровского

6 января. Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник)

8.00 — Царские часы, Вечерня, Литургия св. Василия Великого

17.00 — Всенощное бдение, лития

23.30 — Часы. Божественная литургия (ранняя)

7 января. Рождество Христово

9.30 — Часы. Божественная литургия (поздняя)

17.00 — Великая вечерня с Великим прокимном



Расписание Рождественских богослужений в храме святителя Тихона (п. Сидоровка)

6 января. Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник)

8.30 — Царские часы, Вечерня, Литургия св. Василия Великого

17.00— Всенощное бдение

23.00 — Часы. Божественная литургия (ранняя)

7 января. Рождество Христово 9.00 — Акафист Рождеству Христову. Молебен праздничный

Расписание Рождественских богослужений в храме вмч. Георгия Победоносца

6 января.

8.0 — Царские часы, Вечерня, Литургия св. Василия Великого

16.00 — Всенощное бдение

7 января. Рождество Христово

8.00 — Акафист Рождеству Христову. Часы. Божественная литургия. Требы

Расписание Рождественских богослужений в домовом храме свт. Николая Чудотворца г. Набережные Челны (ГЭС,1/4, кв. 39)

6 января. Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник)

8.00 — Часы, Литургия св. Василия Великого

17.00 — Утреня

7 января. Рождество Христово

8.30 — Часы. Божественная литургия