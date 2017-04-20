6 районов Татарстана остались без электричества

В 6 районах Татарстана из-за неблагоприятных метеоусловий произошло отключение электроснабжения, пишет «БИЗНЕС Online». Как сообщает пресс-служба МЧС РТ, отключения коснулись Тетюшского, Зеленодольского, Камско-Устьинского, Кайбицкого, Рыбно-Слободского, Пестречинского муниципальных районов, а также частично Казани.

По данным ведомства, сообщение об отключении электроснабжения поступило от диспетчера ОАО «Сетевая компания» в 0:45 мск. Отключения произошли в 41 населенном пункте с населением более 10 тыс. человек (из них более 1,2 тыс. детей) — отключены были 12 школ, 2 котельные, 11 фидеров и 178 трансформаторных подстанций.

Всего к ликвидации последствий происшествия привлечено 126 человек и 46 единиц техники.



