66% бюджета Челнов ушло на зарплаты

Итоги исполненного бюджета 2016 года представила сегодня участникам традиционного совещания с хозяйственными руководителями заместитель руководителя исполнительного комитета Альфинур Галиакберова.

Доходные источники бюджета города за 2016 год составили 8 млрд. 633 млн. рублей. Собственные доходы составили 4 млрд. 469 млн. рублей, безвозмездные поступления - 4 млрд. 164 млн. рублей.

Основной объем собственных доходов бюджета сформировался за счет налога на доходы физических лиц (доля 44%). Годовой план по НДФЛ исполнен на 105,7%, в бюджет мобилизовано 1 млрд. 953 млн. рублей.

Плановые назначения по налогам на совокупный доход исполнены на 101,4%.

Налоги на имущество, основным из которых является земельный налог, мобилизованы в объеме 788 млн. рублей, с ростом к уровню прошлого года на 122 млн. рублей. Исполнение к плану составило 105,3%, в том числе земельный налог поступил в бюджет в сумме 667 млн. рублей, рост к прошлому году на 72 млн. рублей в результате погашения задолженности прошлых лет и изменением сроков уплаты отдельных предприятий.

Основным источником, формирующим более 64% неналоговых доходов, является арендная плата за землю, объем которой за отчетный год составил 688 млн. рублей. Плановые назначения исполнены на 108,%, превышение к уровню прошлого года на 55,5 млн. рублей за счет усиления претензионной и исковой работы. По словам Альфинур Галиакберовой, положительная динамика наблюдается по доходам от сдачи в аренду имущества, от продажи земельных участков, плате за негативное воздействие на окружающую среду,штрафам, зачисляемым в бюджет города.

Расходы бюджета составили 8 млрд.59 млн. рублей. Основная доля расходов – 66% приходится на выплату заработной платы; 13% - на ЖКХ и национальную экономику; 7% - на оплату коммунальных услуг и на содержание имущества муниципальных учреждений; 14% - прочие расходы.

Самым крупным разделом по объему расходов в социальной сфере является образование, на отрасль было направлено 75% от общих расходов бюджета.

Расходы по отраслям «Национальная экономика» и «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2016 году составили 1 млрд. 17 млн. рублей. Более 36% данных средств направлено на содержание дорожного хозяйства города. Расходы по программе капитального ремонта многоквартирных домов составили 267 млн. рублей. 109,5 млн. рублей направлено на содержание сетей уличного освещения, на озеленение и благоустройство города 114,6 млн. рублей, на содержание парков и скверов 10,6 млн. рублей. На реконструкцию парка Победы выделено 58 млн. 654 тыс. рублей.

На социально-адресные расходы в 2016 году было направлено 307 млн. 400 тыс. рублей.