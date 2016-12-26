Во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщили, что 76% россиян решили встречать Новый год дома. Кроме того, 88% опрошенных намерены совершить те или иные траты, связанные с Новым годом. Сумма средних расходов достигает 12,4 тыс. рублей.
«По предположениям 77% респондентов, на подарки придется потратить 4,338 рублей, по оценкам 79% на новогодний стол – 4,164 рублей, по ответам 47% на походы в театр, ресторан, детскую елку и прочее – 3,895 рублей», - говорится в сообщении.
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