8 марта в Татарстане женщина заколола ножом своего супруга

Трагедия произошла в доме на улице Центральная Отарская в Казани: после словесной перебранки, женщина схватила со стола нож и ударила мужчину в шею. Единственное ранение оказалось смертельным.
В момент трагедии в доме находились трое малолетних детей. По предварительным данным, как только между родителями началась очередная ссора, сын и две дочки убежали в соседнюю комнату, так как испугались вмешиваться в конфликт. Из-за чего произошел раздор, женщина вспомнить не смогла. Она пришла в себя лишь увидев окровавленное тело мужа. Женщина сама вызвала «скорую помощь»и пыталась остановить кровотечение, но это не помогло. К приезду медиков, человек был уже мертв.
Чтобы присмотреть за детьми, на место вызвали родственников. Скорее всего им и придется взять на себя опекунство, ведь за одну ночь детишки лишились обоих родителей: отец убит, а матери грозит долгий тюремный срок, сообщает Эфир-24.
Комментарии посетителей
Кстати, зря вы так насчёт секретарей. Сейчас многие думают, что работа секретарши заключается в том, чтоб...
Полностью с вами согласна, Екатерина.
65 лет мужчина работал - погиб... 63 года мужчина работал водителем автобуса - переехал 69 летного человека... И...
Я-то как раз не вкладчик и не терпила... А, ты, если даешь советы, то нужно самому следовать этим советам...
Терпи молча, терпила... Не учи своему великому терпению других....
Конечно, ситуация неприятная, но почему такой крик? Всем физическим лицам выдадут страховку в размере 1,4 млн....
А какую “директор Татарстана” рожу отъел... Зажрался этот боров на деньгах колхозников...
Сегодня - 3 марта 2017 года “ТатФондБанк” “приказал долго жить.... 42-ой банк России по решению ЦБ РФ “накрылся”.......
Женщины играют в футбол, в хоккей, занимаются боксом и тяжелой атлетикой. Среди директоров (особенно...
ООО УК Маленькая страна вообще без лицензии работает уже 3 года... Электрика нет, сантехника нет... Зато...
Рыба-то им зачем??? Или дорожников в магазины не пускают?
Ага, задело мужиков за живое! Правда глаза колет. Большинство ни на что не способны, семьи содержать не могут,...
Нормальных мужчин много, а женщин - мало. Одни никчемные разведенки, никому ненужные, а мнят о себе много. На...
А почему после этой “программы”. Вместо ОДН в счетах - фактурах за ОДН в УК “Строим Будущее” появилось СИО,...
Камиллочка, вы возьмите на вооружение такую фразу: Если третий муж подряд бьёт жену по морде, возможно дело...
Конечно, учителя болеют... А ещё болеют их дети... А так как в школах большинство учителей женщины (наверное,...
полумиллионный город до сих пор не имеет центра. Однозначно считаю, что центральной улицей должен стать...
Правильные вещи говорите. Но где в Челнах взять нормальных мужиков? Уже второй раз развожусь, первый был...
Виновата безответственность и безнаказанность чиновников МО г. Набережные Челны. Если-бы “ответственные...
Правильно. Укатать его на всю жизнь и больше не слышать о нём, позабыть его...