8 марта в Татарстане женщина заколола ножом своего супруга

Трагедия произошла в доме на улице Центральная Отарская в Казани: после словесной перебранки, женщина схватила со стола нож и ударила мужчину в шею. Единственное ранение оказалось смертельным.

В момент трагедии в доме находились трое малолетних детей. По предварительным данным, как только между родителями началась очередная ссора, сын и две дочки убежали в соседнюю комнату, так как испугались вмешиваться в конфликт. Из-за чего произошел раздор, женщина вспомнить не смогла. Она пришла в себя лишь увидев окровавленное тело мужа. Женщина сама вызвала «скорую помощь»и пыталась остановить кровотечение, но это не помогло. К приезду медиков, человек был уже мертв.

Чтобы присмотреть за детьми, на место вызвали родственников. Скорее всего им и придется взять на себя опекунство, ведь за одну ночь детишки лишились обоих родителей: отец убит, а матери грозит долгий тюремный срок, сообщает Эфир-24.