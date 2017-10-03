8 тысяч челнинских пенсионеров получают федеральную социальную доплату

В настоящее время федеральную социальную доплату к пенсии в Набережных Челнах получают 8 400 неработающих пенсионеров. Средний размер доплаты составляет 1 700 рублей, сообщает местное отделение Пенсионного фонда России.
Выплата федеральных социальных доплат к пенсиям неработающих пенсионеров до уровня регионального прожиточного минимума пенсионера производится территориальными органами Пенсионного фонда РФ своевременно и в полном объеме всем получателям, имеющим на нее право. Прожиточный минимум пенсионера в республике Татарстан сегодня составляет 8 232 рубля.
Социальные доплаты к пенсии неработающим пенсионерам введены в России с 1 января 2010 года в целях доведения уровня материального обеспечения неработающего пенсионера до прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания или фактического пребывания. Это одна из важнейших мер Правительства Российской Федерации, направленных на ликвидацию бедности среди граждан старшего поколения и инвалидов.
Она устанавливается и выплачивается территориальными органами Пенсионного фонда России, если общая сумма материального обеспечения пенсионера не достигает величины прожиточного минимума, установленного в регионе проживания, который, в свою очередь, не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации.
Уровень материального обеспечения определяется как сумма пенсии, срочной пенсионной выплаты, дополнительного материального обеспечения, ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных услуг) и иных мер социальной поддержки, установленных законодательством региона (ежемесячные денежные выплаты региональным льготникам, ежемесячные денежные выплаты взамен льгот по ЖКХ, по квартирной плате и другие).
Федеральная социальная доплата выплачивается в большинстве субъектов Российской Федерации.
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