8445 детей родилось в Челнах в 2016 году

Одной из тем первого в этом году совещания с хозяйственными руководителями стала тема «Семейно-демографическая ситуация города Набережные Челны в 2016 году и задачи на 2017 год». Перед хозяйственным активом города выступила начальник управления ЗАГС Равиля Зарипова.
В 2016 году в Набережных Челнах зарегистрировано рождение 8445 детей, сообщает пресс-служба мэрии. Среди городов с наивысшими показателями регистрации рождения на 1000 чел., как и в прошлом году, наш город занимает второе место после Казани и составляет 16 актов ( в Казани - 20,2).
В 2016 году мальчики составили 52% от общего количества новорожденных, девочки – 48%. В 2016 году наблюдался рост рождения близнецов – в течение года зарегистрировано рождение 91 пары, что на 16 пар больше по сравнению с предыдущим годом. В двух челнинских семьях родились тройни. А в семье Тимониных родился двенадцатый ребенок. Как сообщила Равиля Зарипова, самой старшей роженице было 50 лет.
По итогам 2016 года в городе количество вторых детей, как и в 2015 году, превысило первых. При этом рождение первенцев продолжает из года в год уменьшаться. Это тревожный симптом действия демографической волны 1992-1999 годов, когда произошло резкое снижение рождаемости.
Начальник управления ЗАГС отмет ила, что в 2016 году жители нашего города использовали более 900 имен. Среди мальчиков пальму первенства продолжает удерживать имя Тимур, среди девочек София (Софья).
Наиболее популярными именами остаются: для мальчиков – Амир, Данил, Карим, Артем, Максим, Матвей; для девочек – Ясмина, Амина, Ралина, Арина, Виктория, Алиса.
Челнинцы смел называют детей редкими именами,Среди редких можно выделить мужские имена: Ждан, Эмильен, Ратибор, Эбилфез; среди женских: Вильветта, Эра, Жаклин, Севастиана.
Каждый ребенок выписывается в торжественной обстановке и получает поздравительный адрес от имени мэра города. В этом году ожидается приятное новшество: централизованно станут вручаться папки для свидетельств с поздравлением от имени Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова.
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