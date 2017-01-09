8445 детей родилось в Челнах в 2016 году

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09 января в 16:29
Народный журналист: четыре машины столкнулись на проспекте Мира
Народный журналист: четыре машины столкнулись на проспекте Мира

Авария спровоцировала небольшой затор, который усугубится вместе с приближением часа-пик.

09 января в 15:37
Следственный комитет начал проверку, после смерти школьницы в Челнах
Следственный комитет начал проверку, после смерти школьницы в Челнах

16-летняя девочка принимала таблетки для похудения. В настоящее время препараты направлены на экспертизу.

09 января в 15:20
Штаб по поддержке клиентов «Татфондбанка» в Челнах сократил работу до одного часа
Штаб по поддержке клиентов «Татфондбанка» в Челнах сократил работу до одного часа

Как показала практика, большинство предпринимателей уже получили необходимую  консультацию и проинформированы должным образом.

09 января в 15:01
Челнинка “сдала” свою квартиру мошеннику
Челнинка “сдала” свою квартиру мошеннику

Купившись на уловку злоумышленников, женщина лишилась более 200 000 рублей.

09 января в 12:28
В Челнах полиция задержала группу наркосбытчиков
В Челнах полиция задержала группу наркосбытчиков

В настоящее время, все семеро участников группы находятся под стражей.

09 января в 12:13
Челнинцев просят зимой кормить уток
Челнинцев просят зимой кормить уток

Уже четыре года подряд стая птиц выбирает три озера в районе городской набережной. По словам экологов, холодов утки не боятся, а вот от голода могут умереть.

09 января в 12:07
УК будут штрафовать за неправильно выставленный счет в квитанции
УК будут штрафовать за неправильно выставленный счет в квитанции

Сумма штрафа может составить порядка 50% от суммы превышения. Если это будет доказано, то потребителю за неправильно выставленный счет заплатит управляющая или ресурсоснабжающая компания.
09 января в 11:51
Школьникам Татарстана не стали продлевать каникулы из-за морозов
Школьникам Татарстана не стали продлевать каникулы из-за морозов

Минобрнауки РТ напоминает, что занятия могут быть отменены: у классов с 1-го по 4-й в городских школах — при температуре воздуха -25 градусов, у классов с 5-го по 9-й — при -27.

09 января в 10:56
В Татарстане под лед провалился снегоход
В Татарстане под лед провалился снегоход

Два человека также на снегоходе отправились искать пострадавших, но сами попали в промоину.

09 января в 10:19
В первую неделю января в Челнах выпало больше месячной нормы осадков
В первую неделю января в Челнах выпало больше месячной нормы осадков

Несмотря на недовольство и жалобы жителей, чиновники сегодня отчитались, что все обслуживающие службы автограда работали в круглосуточном режиме.


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Правдомер
Правдомер
Александр Сидякин
депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
16 ноября, 2016

Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:

"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными". 

Ложь
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Проголосовало: 89

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Выпуск 50 от 29 декабря, 2016г.
09 января 2017г. 23:54

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«Милосердие без границ»
Если вы не очерствели душой, протяните руку помощи больным детям. Даже небольшая сумма поможет им жить без боли. Без нас им просто не справиться!
Это Ганиятуллин Фазыл
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Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”




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в 09:23
Рубрика: Вечерка On-Line

8445 детей родилось в Челнах в 2016 году

8445 детей родилось в Челнах в 2016 году

Одной из тем первого в этом году совещания с хозяйственными руководителями   стала  тема  «Семейно-демографическая ситуация города Набережные Челны в 2016 году и задачи на 2017 год».  Перед  хозяйственным активом города выступила начальник управления ЗАГС Равиля Зарипова.

В 2016 году  в Набережных Челнах зарегистрировано рождение 8445 детей, сообщает пресс-служба мэрии. Среди городов с наивысшими показателями регистрации рождения на 1000 чел., как и в прошлом году, наш город занимает второе место после Казани и составляет 16 актов ( в Казани -  20,2).

В 2016 году мальчики составили 52% от общего количества новорожденных, девочки – 48%. В 2016 году наблюдался рост рождения близнецов – в течение года зарегистрировано рождение  91 пары, что на 16 пар больше по сравнению с предыдущим годом. В двух челнинских  семьях родились тройни. А в  семье Тимониных родился двенадцатый  ребенок.  Как сообщила Равиля  Зарипова,  самой старшей роженице было  50 лет. 

По итогам 2016 года в городе количество вторых детей, как и в 2015 году, превысило первых. При этом рождение первенцев продолжает из года в год уменьшаться. Это тревожный симптом действия демографической волны 1992-1999 годов, когда произошло резкое снижение рождаемости. 

Начальник управления ЗАГС отмет ила, что в 2016 году жители нашего города использовали более 900 имен. Среди мальчиков пальму первенства продолжает удерживать  имя Тимур, среди девочек София (Софья).

Наиболее популярными именами остаются:  для мальчиков – Амир, Данил, Карим, Артем, Максим, Матвей;  для девочек – Ясмина, Амина, Ралина, Арина, Виктория, Алиса. 

Челнинцы смел называют детей редкими именами,Среди редких можно выделить мужские имена: Ждан, Эмильен, Ратибор, Эбилфез; среди женских: Вильветта, Эра, Жаклин, Севастиана.

Каждый ребенок выписывается в торжественной обстановке и получает поздравительный адрес от имени мэра города. В этом году ожидается приятное новшество:  централизованно станут вручаться папки для свидетельств с поздравлением от имени Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова. 

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