88 ДТП произошло в Челнах из-за плохих дорог с начала года

В 88 случаях дорожно-транспортных происшествий неудовлетворительные дорожные условия стали сопутствующей причиной. При этом, шесть человек погибли и 115 получили травмы различной степени тяжести.
Как отметил сегодня во время пресс-конференции начальник ГИБДД Набережных Челнов Радий Кадиков, основные сопутствующие причины (в 49%) - это недостатки зимнего содержания. Среди прочего к "виновникам" ДТП относят отсутствие необходимых дорожных знаков и пешеходных ограждений в необходимых местах, а также изношенность дорожной разметки.
Кстати, в Челнах остается 31 место концентрации ДТП.
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