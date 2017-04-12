88 ДТП произошло в Челнах из-за плохих дорог с начала года

В 88 случаях дорожно-транспортных происшествий неудовлетворительные дорожные условия стали сопутствующей причиной. При этом, шесть человек погибли и 115 получили травмы различной степени тяжести.

Как отметил сегодня во время пресс-конференции начальник ГИБДД Набережных Челнов Радий Кадиков, основные сопутствующие причины (в 49%) - это недостатки зимнего содержания. Среди прочего к "виновникам" ДТП относят отсутствие необходимых дорожных знаков и пешеходных ограждений в необходимых местах, а также изношенность дорожной разметки.

Кстати, в Челнах остается 31 место концентрации ДТП.