В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, работа трамвайных регулярных муниципальных маршрутов № 6, 8, 9 и 10 9 мая 2017 года продлевается до 24 часов, сообщает пресс-служба МУП "Электротранспорт".
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Сегодня в новостях:
|05 мая в 14:48
9 мая трамваи будут ходить до 24 часов
Это связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
|05 мая в 12:37
В Татарстане мужчине трамваем отрезало пальцы
Накануне утром 28-летний водитель трамвая в Казани сбил 56-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в неположенном месте.
|05 мая в 08:37
Минздрав РФ: лекарства по рецепту должны быть бесплатными для всех россиян
Пилотный проект может стартовать в 2018 году, а на его реализацию может потребоваться около 500 млрд. рублей в год.
|05 мая в 08:27
В челнинском частном детсаду дети заболели кишечной инфекцией
Расследование выявило грубые нарушения в части организации питания детей: не было условий для раздельного мытья кухонной и столовой посуды, мяса и овощей.
|05 мая в 08:16
Челнинские дорожники продолжают ямочный ремонт
Ремонт производится согласно технологии при благоприятных погодных условиях.
|05 мая в 08:13
Правила ношения георгиевских ленточек ужесточили в России
По новому регламенту ленточку можно прикрепить только на лацкане пиджака. Два года назад правила позволяли прикреплять ее на антенну автомобиля и на сумку.
|05 мая в 08:06
Налоговая инспекция Челнов приглашает на мастер-класс
Индивидуальных предпринимателей и юрлиц обучат регистрации контрольно-кассовой техники.
|04 мая в 14:05
Рыбаки в Татарстане нашли завернутое в полиэтилен тело девушки
Следователи полагают, что оно пролежало в воде не менее недели. Останки отправили на экспертизу.
|04 мая в 12:12
ГИБДД Челнов предложила изменить работу светофора на въезде в город
Инспекция выдала ООО “Транссигнал” соответствующее предписание.
|04 мая в 09:57
В Татарстане в результате пьяной ссоры были убиты двое мужчин
Инцидент произошел сегодня ночью. Четверо мужчин выпивали, в какой-то момент между ними произошла ссора, в процессе которой один из участников ударил ножом двух других.
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Правдомер
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Юрий ПетрушинПредседатель правления Торгово-промышленной палаты г. Набережные Челны и региона Закамье
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19 апреля, 2017
Сказано 18 апреля на градсовете: "Вот едешь по городу и видишь: еще сваи только забиты, а уже висит объявление: «Сдается в аренду»! Зачем это строится, кто дает разрешение и к каким привело это последствиям? Торговых площадей в городе Набережные Челны в два раза выше нормативов. Средний бизнес убит, в торговле, в общественном питании, в офисном бизнесе малое и среднее предпринимательство убито. Все структуры бизнеса из города и из Татарстана уходят в соседние республики. Мы создали в городе такие условия, что бизнес не может существовать сегодня в нашем городе. Сами своими руками все задушили!"
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Зато натурель))