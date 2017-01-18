914 камер следят за безопасностью в Челнах

Они установлены на домах и объектах социально-культурного назначения, чтобы обеспечивать видеонаблюдение за домом, парковкой, детской площадкой, двором, сообщает пресс-служба исполкома города. Программа «Безопасный город» в городе Набережные Челны работает с 2015 года.

На сегодняшний день в работе задействовано 914 камер, из них 590 камер в новом городе, 126 камер в поселке ЗЯБ, 105 камер в посёлке ГЭС. Также в рамках реализации программы Года водоохранных зон в нашей Республике на набережной реки Мелекеска в районе мечети «Тауба» установлено 70 камер видеонаблюдения, 16 кнопок вызова экстренных служб и бесплатный W-iFi-интернет.

С 1 июля 2016 года МУП «ДСГИ» заключило договора с 18 управляющими компаниями -на техническое обслуживание жилых домов в сфере домофонных систем. Для своевременного реагирования на обращения жильцов в штате предприятия работает оперативная диспетчерская служба, обрабатывающая заявки с 7:00 до 19:00. В ночное время и в воскресенье заявки принимает программа в автоматическом режиме. Телефоны диспетчерской: 20-40-60, 30-59-07.

Согласно запросам, поданным в управляющие компании, выявлено, что необходима установка 5309 камер на жилые дома города.