914 камер следят за безопасностью в Челнах

Они установлены на домах и объектах социально-культурного назначения, чтобы обеспечивать видеонаблюдение за домом, парковкой, детской площадкой, двором, сообщает пресс-служба исполкома города. Программа «Безопасный город» в городе Набережные Челны работает с 2015 года.
На сегодняшний день в работе задействовано 914 камер, из них 590 камер в новом городе, 126 камер в поселке ЗЯБ, 105 камер в посёлке ГЭС. Также в рамках реализации программы Года водоохранных зон в нашей Республике на набережной реки Мелекеска в районе мечети «Тауба» установлено 70 камер видеонаблюдения, 16 кнопок вызова экстренных служб и бесплатный W-iFi-интернет.
С 1 июля 2016 года МУП «ДСГИ» заключило договора с 18 управляющими компаниями -на техническое обслуживание жилых домов в сфере домофонных систем. Для своевременного реагирования на обращения жильцов в штате предприятия работает оперативная диспетчерская служба, обрабатывающая заявки с 7:00 до 19:00. В ночное время и в воскресенье заявки принимает программа в автоматическом режиме. Телефоны диспетчерской: 20-40-60, 30-59-07.
Согласно запросам, поданным в управляющие компании, выявлено, что необходима установка 5309 камер на жилые дома города.
Комментарии посетителей
Вот сайт на котором собирают подписи под петицией о снятии с должности данного чиновника:...
А нахрена ? кроме тоцовских сказочных дол-бов, кому это нужно,?..менее бредовых инициатив видимо нет..
сергуня, не переживай ты так. Быть таким же шариковым как ты тоже ведь кому то надо. Кстати, у тебя не плохо...
Перебухали чтоли до посинения))))
123-й хамло, тьфу на тебя бездарь.
https://www.youtube.com/watch?v=pNFr-NxeZZ8
Не верти ему, он вор!
Ага, еще нос ему вареньем помазать, отправить отдыхать весь остаток срока в какую нить ниццу, уступать место...
Девушка, вы то хоть не тупите. Кто вам сказал, что работяги, как вы говорите, мне плохи ? Мне омерзительно то...
Можно погадать на записках под подушку валенках за забор но по воску книге и жечь бумагу не надо Страшно...
Фу какой противный этот 123. Чем плохи тебе простые работяги, чтобы ты белоручка без них делал? В гавне бы жил в...
Ну. И че ? А тебя в лизоблюды еще не позвали ? Ну ты главное своим детишкам тогда объясни - что например диплом...
У профессора есть кучка лизоблюдов в институте, похоже 123-й из них и я даже догадываюсь кто это. Аспирантишка...
И тебе тоже всего хорошего. Паров аммиака от собачьих колбасок лишку не перенюхай. Прощай, “правдивое” чмо ... ...
было бы хорошо, если бы доступ к этим камерам получили все желающие, в прошлом году была возможность смотреть...
сохраняющий не пост президента, а звание президента. а пост у него (в статье написано правильно) - глава...
Жаль мне тебя, судя по твоим текстам ты лгун и неудачник, признай уж это, сделай первый шаг к достойной жизни и...
Да это правнук лейтенанта Шмидта шабашит...
Банк бы такой фигнёй вряд ли страдал, сами себя так дискредитировать. Скорее всего кто-то подбрасывает от...
Дурень, благодаря диплому и довольно приличному количеству цифр “4” и “5” во вкладыше к нему я как раз и не...