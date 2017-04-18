Адель Вафин пришел на брифинг в кабмин с костылями и скандинавскими палками

Необычный способ визуализации своего доклада выбрал сегодня министр здравоохранения РТ Адель Вафин. На брифинг в кабмин РТ он принес сразу и костыли, и палки для скандинавской ходьбы. Дело в том, что указом президента РТ этот год был объявлен Годом профилактики травматизма и заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Экспертами подсчитано, что каждые 3 секунды в мире происходит один перелом, вызванный остеопорозом. Начиная с возраста 50 лет, одна из трех женщин и один из пяти мужчин в течение оставшейся жизни перенесут остеопоротический перелом. Сегодня, по данным травматологического отделения Республиканской клинической больницы, доля пациентов пожилого и старческого возраста с переломами шейки бедра достигает 80%. Всего в Татарстане регистрируется 800 переломов на 870 тыс. людей пожилого возраста. Вот чиновник и решил призвать людей старшего возраста в профилактике болезней косной ткани и защиты от переломов призвать старшее поколение заниматься скандинавской ходьбой.

«При кажущейся легкости этот вид спорта задействует около 90% мышц нашего организма. Скандинавская ходьба набирает все больше последователей. Символом этого года должны стать палки для скандинавской ходьбы. И это значительно лучше, чем костыли», — заявил министр. При этом Вафин поднял над собой одну скандинавскую палку и один костыль, тем самым наглядно пытаясь продемонстрировать правильный выбор.

В республике сейчас также реализовывается опыт Финляндии, где для пенсионеров создаются специализированные тренажерные залы. Пионерами в этом стал Альметьевск, где организовали подобный фитнес с помощью «Татнефти». И за два с половиной месяца через него прошли 712 женщин и 59 мужчин. Самым возрастным оказался мужчина 88 лет, женщиной — 86 лет.

По словам министра, в Татарстане также разработана комплексная программа помощи пожилым людям. И одним из ее аспектов является проведение операции в первые 24−48 часов после перелома. Это, по мнению Вафина, может понизить смертность на 12,5%.

Вафин отметил, что в 2016 году на оплату больничных от травматизма Татарстан потратил 2,5 млрд. рублей. «Травматизм — это не только вред здоровью, но и экономический ущерб, — уверяет министр. — В год оплата медицинской помощи и листков нетрудоспособности превышает 2,5 миллиарда рублей».

Чтобы сберечь и свое здоровье, и государственные средства на лекарства и оплату больничным, Вафин призывает всех активно заниматься спортом, пишет "Бизнес Онлайн".