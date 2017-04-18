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18 апреля в 17:04
Юные робототехники из Челнов отправятся в Малайзию
Юные робототехники из Челнов отправятся в Малайзию

Челнинцы будут защищать честь России и Татарстана на международных соревнованиях.

18 апреля в 13:39
Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин будет бороться с анекдотами про имамов
Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин будет бороться с анекдотами про имамов

В Казани прошел очередной Съезд духовных лидеров Татарстана, на котором ещё на четыре года продлили полномочия главе республиканской умы.

18 апреля в 13:08
Адель Вафин пришел на брифинг в кабмин с костылями и скандинавскими палками
Адель Вафин пришел на брифинг в кабмин с костылями и скандинавскими палками

Указом президента РТ этот год был объявлен Годом профилактики травматизма и заболеваний опорно-двигательного аппарата.
18 апреля в 10:01
В Татарстане нашли тело мужчины без головы
В Татарстане нашли тело мужчины без головы

Возле поселка Мирный прохожие нашли обезглавленное тело человека. Как сообщает СУ СКР по Республике Татарстан, голова погибшего находилась рядом. Эксперты полагают, что ее от тела отделили животные.
18 апреля в 08:22
В РТ отец отомстил за дочку, бросив гранату в ее сожителя
В РТ отец отомстил за дочку, бросив гранату в ее сожителя

Супруги поругались, и дочка пожаловалась на мужа отцу. Пенсионер  схватил гранату и пошел в дом к зятю. Он бросил ее в помещение, но молодой человек успел выскочить за дверь.

18 апреля в 08:12
На Каме перевернулась лодка с людьми, утонувших ищут спасатели
На Каме перевернулась лодка с людьми, утонувших ищут спасатели

Компания из пяти человек выпивала спиртное, после чего они собрались переплыть Каму на самодельной алюминиевой лодке. В какой-то момент лодку захлестнуло волной, и она перевернулась.

18 апреля в 08:06
Челнинка Ирина Приходько завоевала бронзовую медаль по плаванию
Челнинка Ирина Приходько завоевала бронзовую медаль по плаванию

В Москве, в 50 метровом  плавательном бассейне  спортивного комплекса «Олимпийский», прошел Чемпионат России по плаванию.

17 апреля в 14:38
В Татарстане 11-летнюю девочку убила лошадь
В Татарстане 11-летнюю девочку убила лошадь

Животное несколько сотен метров тащило за собой ребенка, выпавшего из седла.

17 апреля в 14:13
Казанский Кремль анархисты “украсили” граффити
Казанский Кремль анархисты “украсили” граффити

На часть стены со стороны улицы Батурина злоумышленники нанесли символику высотой в метр.

17 апреля в 13:41
В Челнах назначен новый начальник отдела по поддержке предпринимательства
В Челнах назначен новый начальник отдела по поддержке предпринимательства

Это бывший директор Центра молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост» Айрат Сагдеев.


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Ильдар Халиков
Экс-премьер-министр Татарстана
04 апреля, 2017

Сказано 3 апреля 2017 г. после отставки: «Koнeчнo, я чувcтвую в тoм чиcлe и cвoю oтвeтcтвeннocть зa эту cитуaцию (с Татфондбанком). И нaвepнoe, мнoгиe тaк и пoдумaют, чтo мoя oтcтaвкa вызвaнa пocлeдними coбытиями. Ho нe буду вpaть: peшeниe былo пpинятo дaвнo. Cлучившeecя тoлькo зaдepжaлo мoй уxoд, тaк кaк мы пытaлиcь cдeлaть вce вoзмoжнoe для пpeдoтвpaщeния кpaxa Taтфoндбaнкa. Этa oтcтaвкa — цeликoм и пoлнocтью мoe coбcтвeннoe жeлaниe. Ecли бы нe этa cитуaция, ушeл бы eщe дo Hoвoгo гoдa".

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19 апреля 2017г. 07:18

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в 13:08
Рубрика: Вечерка On-Line

Адель Вафин пришел на брифинг в кабмин с костылями и скандинавскими палками

Адель Вафин пришел на брифинг в кабмин с костылями и скандинавскими палками

Необычный способ визуализации своего доклада выбрал сегодня министр здравоохранения РТ Адель Вафин. На брифинг в кабмин РТ он принес сразу и костыли, и палки для скандинавской ходьбы. Дело в том, что указом президента РТ этот год был объявлен Годом профилактики травматизма и заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Экспертами подсчитано, что каждые 3 секунды в мире происходит один перелом, вызванный остеопорозом. Начиная с возраста 50 лет, одна из трех женщин и один из пяти мужчин в течение оставшейся жизни перенесут остеопоротический перелом. Сегодня, по данным травматологического отделения Республиканской клинической больницы, доля пациентов пожилого и старческого возраста с переломами шейки бедра достигает 80%. Всего в Татарстане регистрируется 800 переломов на 870 тыс. людей пожилого возраста. Вот чиновник и решил призвать людей старшего возраста в профилактике болезней косной ткани и защиты от переломов призвать старшее поколение заниматься скандинавской ходьбой.

«При кажущейся легкости этот вид спорта задействует около 90% мышц нашего организма. Скандинавская ходьба набирает все больше последователей. Символом этого года должны стать палки для скандинавской ходьбы. И это значительно лучше, чем костыли», — заявил министр. При этом Вафин поднял над собой одну скандинавскую палку и один костыль, тем самым наглядно пытаясь продемонстрировать правильный выбор.

В республике сейчас также реализовывается опыт Финляндии, где для пенсионеров создаются специализированные тренажерные залы. Пионерами в этом стал Альметьевск, где организовали подобный фитнес с помощью «Татнефти». И за два с половиной месяца через него прошли 712 женщин и 59 мужчин. Самым возрастным оказался мужчина 88 лет, женщиной — 86 лет.

По словам министра, в Татарстане также разработана комплексная программа помощи пожилым людям. И одним из ее аспектов является проведение операции в первые 24−48 часов после перелома. Это, по мнению Вафина, может понизить смертность на 12,5%.

Вафин отметил, что в 2016 году на оплату больничных от травматизма Татарстан потратил 2,5 млрд. рублей. «Травматизм — это не только вред здоровью, но и экономический ущерб, — уверяет министр. — В год оплата медицинской помощи и листков нетрудоспособности превышает 2,5 миллиарда рублей».

Чтобы сберечь и свое здоровье, и государственные средства на лекарства и оплату больничным, Вафин призывает всех активно заниматься спортом, пишет "Бизнес Онлайн".

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