Аэропорт Бегишево купил снегоход «Тайга Атака 2»

Снегоход модели «Тайга Атака 2» был приобретен международным аэропортом «Бегишево». Поставщиком стал ООО «Мототрейд». Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Как отмечается в документах, договор между заказчиком и поставщиком действует до конца 2017 года. «Тайга Атака 2» принадлежит к снегоходам класса WideTrack.

Снегоход может развивать скорость до 110 км/ч и буксировать прицеп весом до 250 кг. Покупка техники обошлась почти в 400 тысяч рублей.