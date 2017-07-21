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21 июля в 13:18
Челнинец о землетрясении в Турции: “Прибрежная зона отелей получила значительные увечья”
Челнинец о землетрясении в Турции: “Прибрежная зона отелей получила значительные увечья”

Отдыхающий в данный момент в Турции житель Челнов поделился фотографиями последствий ЧП в социальных сетях.

21 июля в 13:04
В челнинских автобусах можно будет расплачиваться банковской картой
В челнинских автобусах можно будет расплачиваться банковской картой

Сейчас в общественном транспорте проходит тестирование новой системы оплаты проезда.

21 июля в 10:31
В Набережных Челнах состоялся мастер-класс по пленэрной живописи
В Набережных Челнах состоялся мастер-класс по пленэрной живописи

Мастер-класс на бульваре Энтузиастов стал местом творческого общения художников и горожан. Занятия по пленэрной живописи проводятся каждый четверг с 11 часов. Приглашаются все желающие.

21 июля в 10:14
Футбольный матч «КАМАЗ»-«Волга» не оправдал ожидания челнинцев (ФОТО)
Футбольный матч «КАМАЗ»-«Волга» не оправдал ожидания челнинцев (ФОТО)

19 июля на стадионе «КАМАЗ» прошел футбольный матч челнинского «КАМАЗа» против ульяновской «Волги» в первом туре ПФЛ.

21 июля в 09:47
В Челнах заработают три новых светофора
В Челнах заработают три новых светофора

Все они появятся по первой автодороге. Помимо этого на трассе М7 убирают два разворота.

21 июля в 09:22
Аэропорт Бегишево купил снегоход «Тайга Атака 2»
Аэропорт Бегишево купил снегоход «Тайга Атака 2»

Снегоход может развивать скорость до 110 км/ч и буксировать прицеп весом до 250 кг. Покупка техники обошлась почти в 400 тысяч рублей.

21 июля в 09:02
Останки Сальвадора Дали эксгумировали для установления отцовства
Останки Сальвадора Дали эксгумировали для установления отцовства

Прах художника потревожили, чтобы «получить образцы останков и определить, является ли он биологическим отцом женщины», которая подала иск о признании себя его дочерью.
21 июля в 08:45
В РТ поймали парня, который распространял в Интернете порноснимки детей
В РТ поймали парня, который распространял в Интернете порноснимки детей

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних».

21 июля в 08:13
120 человек пострадали в результате землетрясения у побережья Турции
120 человек пострадали в результате землетрясения у побережья Турции

Стихия вызвала небольшое цунами, которое привело к подтоплению ряда отелей, расположенных на побережье города-курорта Мармарис.

20 июля в 17:28
Главу «шестого отдела» Челнов Даниля Закирова отправили под домашний арест
Главу «шестого отдела» Челнов Даниля Закирова отправили под домашний арест

Ему предъявляют обвинение в превышении, злоупотреблении должностными полномочиями, а также в вымогательстве.


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Министерство образования и науки РТ
12 июля, 2017

Об отказах школ переводить 9-классников в 10 класс:  «Решение об обучении по данной образовательной программе (10-11 классы) или переходе на обучение по образовательной программе среднего профессионального образования принимает обучающийся вместе с родителями. В приеме может быть отказано только по причине отсутствия в школе свободных мест. В этом случае родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган местного самоуправления".

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Выпуск 28 от 19 июля, 2017г.
21 июля 2017г. 13:46

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в 09:22
Рубрика: Вечерка On-Line

Аэропорт Бегишево купил снегоход «Тайга Атака 2»

Аэропорт Бегишево купил снегоход «Тайга Атака 2»

Снегоход модели «Тайга Атака 2» был приобретен международным аэропортом «Бегишево». Поставщиком стал ООО «Мототрейд». Об этом сообщается на сайте госзакупок. 

Как отмечается в документах, договор между заказчиком и поставщиком действует до конца 2017 года. «Тайга Атака 2» принадлежит к снегоходам класса WideTrack. 

Снегоход может развивать скорость до 110 км/ч и буксировать прицеп весом до 250 кг. Покупка техники обошлась почти в 400 тысяч рублей.

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