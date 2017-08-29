Аэропорт Бегишево открывает рейсы в Тунис

Международный аэропорт «Бегишево» добавил в свое расписание новое курортное направление. Накануне состоялся первый чартерный рейс в тунисский город Монастир, сообщает пресс-служба компании.

Новый рейс обслуживает авиакомпания Nordwind Airlines. Вылеты будут осуществляться в период с 28 августа по 29 сентября через каждые 10 дней. Рейсы планируются в рамках полетной программы туроператоров Pegas touristik и Coral Travel.

Напомним, что в весенне-летнем расписании аэропорта «Бегишево», помимо нового рейса в Тунис, выполняются регулярные и чартерные перевозки в Стамбул и Анталью.