Аэропорт Бегишево открывает рейсы в Тунис

|29 августа в 12:03
“Вечерка” узнала какие фильмы и мульфильмы бесплатно покажут зрителям под открытым небом в парке Победы.
|29 августа в 11:37
Президент Татарстана отчитал министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрея Гольма за качество новых дорог.
|29 августа в 11:29
Идея об его учреждении сейчас обсуждается в администрации президента РФ.
|29 августа в 10:42
Гостей ждут танцевальные мастер-классы и баттлы, интерактивные площадки, мыльное шоу, театральные перформансы, интерактивная зона научно-технического творчества.
|29 августа в 10:35
На кадрах видно, что на сей раз сам водитель умывается на камеру зеленкой. Автор ролика объясняет таксисту, что он и его коллеги вели себя как звери.
|29 августа в 10:24
К концу августа число заболевших в этой стране превысило 31 тыс. человек, 183 случая закончились летальным исходом.
|29 августа в 09:45
К 50-летию города на фасадах двух домов появились портреты выдающихся ученых-химиков.
|29 августа в 09:07
В России хотят изменить правила проезда перекрестков с круговым движением.
|29 августа в 08:45
Местных жителей ждут 5 мини-майданов: концертно-танцевальная площадка, выставочно-интерактивную зона с экскурсиями и пленэрами, а так же игровой, спортивный и фото-майданы.
|29 августа в 08:27
Всего госкорпорация выставила на аукцион 445 наименований, среди которых тележки для перевозки денег, сейфы, телевизоры, сортировщики банкнот.
Комментарии посетителей
Да, прикольно. Пустые тележки для денег. Теперь они ему не нужны. Денюжки укатили в неизвестном направлении,...
Господин Галяутдинов может, конечно, тратить свои деньги как хочет, хоть на кафель, хоть на унитазы, но по...
А господин Зубарев владелец ТТС, имеющий громадный доход, помог кому-нибудь или нет? Редакция напишите о...
Мэр города искренне убежден, что «заразиться» благотворительностью, относительно родных школ, могло бы...
как же задолбали эти курильщики!!! ну покурил ты, неужели нельзя затушить свой окурок, а не бросать горящий...
Охренеть...... вместо того что бы кушать барашка они пойдут в школу, это что творится , с каких пор какой то...
Посмотрел видео -жесть: Сколько жира в колене этой женщины! Не надо брать таких на операцию. Разожрутся, как...
456 - му Не учел, что нормального общения токое г... собачье как ты не понимаешь... Повторю свой вопрос на...
Вывод: надо полагать, можно устраивать в таких местах хоть клозет, хоть филиал дома терпимости?
Ишь вы! Так вот вам и выложить, что такое УКУ! Есть вещи, которые должны знать не все... вам вот совсем не...
ок. куда приехать и во сколько ?
Приезжай, я тебе бесплатно, даром сделаю несколько операций. Тебе даже на анестезиолога тратиться не...
скептику - какие 10 тысяч ??? только анестезиолога надо будет отблагодарить перед операцией тысяч так от 3 ,...
Да, это точно - это просто обязанность херурга, причем святая, получать 140 000 рублей (надеюсь - в месяц? не в...
Большинство родителей сотрудничают со школой, не назначают себя начальником класса, не рвутся собирать...
Этот “Пешеходный переход” очень опасен! Надо срочно обеспечить безопасность пешеходов - строить над этом...
полностью присоединяюсь к Камилле
Вы сами ничего не делаете, а если другие родители берутся для всех делать, вечно недовольны. То тетради не по...
Здоровья девочке, а ее родным терпения - она обязательно поправится. Врачам отдельное спасибо! Как бы их не...
Кому какое дело, как врачей благодарят. Не из вашего кармана же. В среднем хирург сегодня получает 40000 рублей,...