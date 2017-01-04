Africa Eco Race: Экипаж Каргинова лидирует в зачете “грузовики”

Первое место в зачете "грузовики" на первом спецучастке ралли-марафона Africa Eco Race занял экипаж Андрея Каргинова, сообщает пресс-служба исполкома города. По словам пилота, несмотря на то, что протяженность спецучастка составляла всего 85 км, на трассе было немало коварных сюрпризов, которые могли стоить спортсменам драгоценных минут.
"В начале организаторы никогда не дают сложные спецучастки, наоборот, дают возможность спортсменам "вкатиться". Но легенды для разных соревнований пишут разные люди: для "Дакара" в Южной Америке - одни, для "Шелкового пути - другие, для Africa Eco Race - третьи, так что сейчас остается привыкнуть. Как бы там ни было, сегодня можно было нарваться на приключения, если помчаться за результатом, так что мы не спешили и спокойно "вкатывались", - пояснил Каргинов.
Экипаж Сергея Куприянова финишировал шестым.
Результаты 1 этапа
Отмечается, что команда «КАМАЗ-мастер» привезла в ралли «Дакар-2017» усовершенствованные гоночные грузовики КАМАЗ.
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