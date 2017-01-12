Africa Eco Race: КАМАЗы идут на 4 и 5 месте

Считаные дни остаются до финиша ралли-марафона Africa Eco Race. Накануне спортсменам предстояло преодолеть целую гряду дюн.
Пилот команды "КАМАЗ-мастер" Сергей Куприянов, отметил, что именно дюны оказались самой сложной частью этапа.
Преодоление одной из дюн для гонщиков едва не обернулось серьезной аварией, избежать которой помог специальный прибор, который по правилам соревнования обязаны установить все участники ралли-марафона Africa Eco Race.
Кроме того, у экипажа Куприянова не обошлось без технических проблем.
"У нас перестала работать подкачка колес. Мы сначала пытались ее починить, но в итоге нам пришлось два раза останавливаться: один раз чтобы спустить колеса перед песчаным участком, второй - чтобы накачать после него. Подкачка это делает быстро, а та же операция, если ее проводить через золотник, занимает много времени. В итоге мы снова откатились на четвертое место. Сейчас разница с ближайшим соперником у нас составляет 19 минут. Это время вполне отыгрываемо, если не будем стоять", - уверен спортсмен.
Экипаж Андрея Каргинова сумел сохранить лидерство в своей категории в генеральной классификации Africa Eco Race. Однако, впереди еще два этапа, а потому расслабляться спортсмены не собираются.
Сегодня гонщикам предстоит преодолеть кольцевой этап, а уже 13 января спортсмены покинут территорию Мавритании, чтобы продолжить ралли-марафон по территории Сенегала.
Комментарии посетителей
че за херня. обкурился наверно
Перезагрузись, придурок
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