“АК БАРС“ Банк: «Кажется, ложь начинается»

Глава Сабинского муниципального района Раис Минниханов и главный федеральный инспектор по РТ Ренат Тимерзянов призвали предпринимателей не реагировать на распространение негативных слухов вокруг «АК БАРС» Банка. Соответствующие заявления прозвучали в ходе ранее запланированной встречи в формате «Бизнес и власть: откровенный разговор», которая проходит в Сабинском районе.

«В последние несколько дней очень много просьб поступает по „АК БАРС“ Банку. Ну, поймите, „АК БАРС“ Банк — национальный банк республики. Приблизительно около 200 млрд. — только бюджет. Получается, что исполнение в месяц идет около 20 миллиардов. Поэтому нет банка — нет республики. Поэтому никакими смсками [банк не обрушить]… — обратился Минниханов к представителям бизнеса. — Бомбят всю республику. Это натуральная бомбежка! Поэтому просьба — ажиотажа никакого не должно быть».

Мысль главы района сразу же подхватил и Тимерзянов, который, по его словам, имел разговор и встречи с руководителями сразу двух кредитных организаций: «АК БАРС» Банк и банка «Открытие». «Банк — это не просто банк, это экономика республики, это политика республики. Разделенности тут быть не может. Я уверен, что сомневаться в нем никак нельзя», — заявил Тимерзянов.

Напомним, в на этой неделе мессенджеры снова всколыхнула уже четвертая по счету с декабря 2016 года массовая рассылка, предрекающая отзыв лицензии у «АК БАРС» Банка. На сей раз анонимы пророчили, что это случится в четверг, то есть сегодня, однако слухи оказались ложными. Более того, представители ЦБ ранее выступили с заявлением, что не планируют никаких регуляторных действий по отношению к крупным банкам в ближайшее время.

В самой кредитной организации в очередной раз заявили, что банк работает в штатном режиме, и разослали клиентам забавные гифки «Кажется, ложь начинается», пишет «БИЗНЕС Online».