«АК БАРС» Банк заявил о спам-атаке своих клиентов через мессенджеры

На своем официальном сайте татарстанский банк заявил о том, что их клиентов через мессенджеры атаковали дезинформацией о проблемах в финансово-кредитной организации.

- Все банкоматы снабжены наличностью на достаточном уровне, выдача денежных средств происходит в штатном режиме, - сообщают в банке и продолжают. - Значение норматива мгновенной ликвидности более чем в 10 раз выше минимального порога, а значение норматива текущей ликвидности также выше принятого минимума.

Для получения достоверной информации финансово-кредитная организация просит клиентов звонить в единую справочную службу или использовать официальный сайт, а также группы в социальных сетях, пишет КП.