«Ак Барс» объявил о расторжении контракта с Данисом Зариповым

|10 августа в 16:27
По словам очевидцев, в одном из ДТП, водитель автомобиля был пьян и даже пытался скрыться с места происшествия.
|10 августа в 16:12
В ходе встречи приняли участие руководители федеральных, республиканских ведомств, представители структурных подразделений Исполнительного комитета.
|10 августа в 15:00
Учащимся и студентам старше 18 лет получающим страховые и социальные пенсии по случаю потери кормильца, необходимо подтвердить факт очного обучения.
|10 августа в 14:03
Катаясь по парку Прибрежный, мужчина в какой-то момент прислонил велосипед к дереву и зашел в биотуалет.
|10 августа в 12:46
Набережночелнинское ООО «Электротранспорт» отказалось от услуг специалистов, которые обеспечивали работу тягово-понизительных подстанций трамвайных веток.
|10 августа в 09:44
Напомним, что двухлетний контракт с казанским клубом 36-летний нападающий подписал в июле.
|10 августа в 09:16
Фестиваль пройдет 27 августа с 10:00 до 17:00 на площади перед ДК «КАМАЗ».
|10 августа в 08:21
Несмотря на запрещающий аншлаг, челнинка прыгнула в воду с моста.
|09 августа в 16:50
Мероприятие организовано Историко-краеведческим музеем и приурочено ко Дню города.
|09 августа в 16:37
Клуб «Андерграунд», расположенный на улице Раскольникова, закроют до устранения нарушений пожарной безопасности.
Комментарии посетителей
http://777novosti.ru/putin-ubral-prezidenta-tatarstana-rustama-minnihanova/
Призвать к ответу за преступление!
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