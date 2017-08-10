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Сегодня в новостях:
10 августа в 16:27
Сразу две аварии с участием трамваев произошли в Челнах сегодня
Сразу две аварии с участием трамваев произошли в Челнах сегодня

По словам очевидцев, в одном из ДТП, водитель автомобиля был пьян и даже пытался скрыться с места происшествия.

10 августа в 16:12
В Челнах представили нового руководителя следственного отдела
В Челнах представили нового руководителя следственного отдела

В ходе встречи приняли участие руководители федеральных, республиканских ведомств, представители структурных подразделений Исполнительного комитета.

10 августа в 15:00
В Набережных Челнах пенсию по потере кормильца получают 6561 человек
В Набережных Челнах пенсию по потере кормильца получают 6561 человек

Учащимся и студентам старше 18 лет получающим страховые и социальные пенсии по случаю потери кормильца, необходимо подтвердить факт очного обучения.

10 августа в 14:03
Челнинца ограбили пока он был в туалете
Челнинца ограбили пока он был в туалете

Катаясь по парку Прибрежный, мужчина в какой-то момент прислонил велосипед к дереву и зашел в биотуалет.

10 августа в 12:46
В Набережных Челнах диспетчеров трамвайных подстанций заменили автоматикой
В Набережных Челнах диспетчеров трамвайных подстанций заменили автоматикой

Набережночелнинское ООО «Электротранспорт» отказалось от услуг специалистов, которые обеспечивали работу тягово-понизительных подстанций трамвайных веток.

10 августа в 09:44
«Ак Барс» объявил о расторжении контракта с Данисом Зариповым
«Ак Барс» объявил о расторжении контракта с Данисом Зариповым

Напомним, что двухлетний контракт с казанским клубом 36-летний нападающий подписал в июле.

10 августа в 09:16
В Челнах стартовал прием заявок на участие в фестивале народных промыслов
В Челнах стартовал прием заявок на участие в фестивале народных промыслов

Фестиваль пройдет 27 августа с 10:00 до 17:00 на площади перед ДК «КАМАЗ».

10 августа в 08:21
Очередная жертва воды: в Челнах утонула 16-летняя девушка
Очередная жертва воды: в Челнах утонула 16-летняя девушка

Несмотря на запрещающий аншлаг, челнинка прыгнула в воду с моста.

09 августа в 16:50
В Набережных Челнах пройдет викторина «Как зарождался город»
В Набережных Челнах пройдет викторина «Как зарождался город»

Мероприятие организовано Историко-краеведческим музеем и приурочено ко Дню города.

09 августа в 16:37
В Челнах суд удовлетворил иск прокуратуры о закрытии клуба
В Челнах суд удовлетворил иск прокуратуры о закрытии клуба

Клуб «Андерграунд», расположенный на улице Раскольникова, закроют до устранения нарушений пожарной безопасности.


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Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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11 августа 2017г. 00:11

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в 09:44
Рубрика: Вечерка On-Line

«Ак Барс» объявил о расторжении контракта с Данисом Зариповым

«Ак Барс» объявил о расторжении контракта с Данисом Зариповым

«Ак Барс» расторг контракт с нападающим Данисом Зариповым, сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что двухлетний контракт с казанским клубом Зарипов подписал в июле. Однако позже стало известно, что 36-летний нападающий был дисквалифицирован ИИХФ на два года за употребление допинга. 

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