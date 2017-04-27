Активиста в РТ осудили за скандирование лозунга «Россия за Путина»

Вахитовский районный суд Казани осудил координатора «Открытой России» в Татарстане Илью Новикова за скандирование лозунга «Россия за Путина». Об этом пишет «Коммерсантъ».
Так, суд назначил ему 35 часов обязательных работ.
Напомним, 8 апреля Илья Новиков в казанском парке Тинчурина организовал пикет под названием «Если не Путин, то конь?!». В этот день у памятника Ленину активисты установили фигуру коня с воздушными шарами и изображением президента России. Участники акции вышли на акцию с плакатами «Обмани, но останься», «Родился при Путине, живу при Путине, умру при Путине», сообщает prokazan.ru.
Кроме того, на пикете Новиков проскандировал лозунг «Россия за Путина». Правоохранители считают, что это не законно.
- У Новикова также не было отличительного знака организатора, - говорится в сообщении.
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