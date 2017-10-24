Активисты Елабуги попросили Леонида Барышева отменить показ «Матильды»

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24 октября в 08:47
Челнинский бюджет стал приносить доходы
Челнинский бюджет стал приносить доходы

Суммарный доход Набережных Челнов за 9 месяцев 2017 года находится на отметке в 6 млрд 353 млн рублей. Из этой суммы 3 млрд 457 млн рублей получены за счет собственных доходов.

24 октября в 08:33
В Челнах нашли пропавшего 12-летнего мальчика
В Челнах нашли пропавшего 12-летнего мальчика

12-летний школьник пропал накануне, около четырех часов дня.

24 октября в 08:27
Житель РТ в автомобиле “скорой” упал на годовалого сына: ребенок скончался
Житель РТ в автомобиле “скорой” упал на годовалого сына: ребенок скончался

В больницу вместе с сыном поехал 28-летний отец. Будучи в нетрезвом состоянии, по пути следования мужчина пошатнулся и упал на ребенка. Спустя два часа мальчик скончался в больнице.
24 октября в 08:22
Представители татарского народа попросили Собчак защитить татарский язык
Представители татарского народа попросили Собчак защитить татарский язык

Соответствующее открытое письмо было опубликовано в группе в соцсети под названием «Татары за Собчак». Активисты также обращают внимание, что татары — второй по численности народ в РФ.
24 октября в 08:16
Минсвязи РТ заказало установку в Татарстане почти 350 камер видеонаблюдения
Минсвязи РТ заказало установку в Татарстане почти 350 камер видеонаблюдения

Камеры устанавливаются с целью обеспечения «общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Республики Татарстан».
24 октября в 08:08
Челнинец выращивал марихуану в теплице на подоконнике
Челнинец выращивал марихуану в теплице на подоконнике

Сотрудники отдела наркоконтроля УМВД города задержали 32-летнего челнинца по подозрению в сбыте более 2 гр. марихуаны.

23 октября в 16:02
В Челнах разработали интерактивную карту пунктов приема ламп и батареек
В Челнах разработали интерактивную карту пунктов приема ламп и батареек

Недопустимо выбрасывать отработанные лампы вместе с обычным мусором, превращая его в ртутьсодержащие отходы, которые загрязняют парами подъезды жилых домов.

23 октября в 15:05
Космонавт сфотографировал Казань с орбиты земли
Космонавт сфотографировал Казань с орбиты земли

Сергей Рязанский отметил, что столица Татарстана отлично смотрится с борта МКС.

23 октября в 12:40
Активисты Елабуги попросили Леонида Барышева отменить показ «Матильды»
Активисты Елабуги попросили Леонида Барышева отменить показ «Матильды»

Сюжет картины от начала до конца не соответствует исторической действительности, считают они.

23 октября в 11:30
Коммунальщики Челнов: Дороги обработаны против гололеда
Коммунальщики Челнов: Дороги обработаны против гололеда

По заявлению администрации города, она держит ситуацию с погодными условиями под контролем.


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Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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24 октября 2017г. 09:45

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в 12:40
Рубрика: Вечерка On-Line

Активисты Елабуги попросили Леонида Барышева отменить показ «Матильды»

Активисты Елабуги попросили Леонида Барышева отменить показ «Матильды»

Православная общественность Елабуги обратилась к генеральному директору ЗАО «Эссен Продакшн АГ» и владельцу РК «Манхеттен» и кинотеатра «Бруклин» Леониду Барышеву в просьбой не показывать в городе фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя. По мнению 58 подписавшихся под обращением, сюжет «Матильды» от начала до конца не соответствует исторической действительности, «является ложным и клеветническими не только по отношению к святым РПЦ, но и к самой российской истории».

«Это плевок в душу народа. В своих республиках не поддержали показ руководители Чечни, Дагестана, Ингушетии, то есть в мусульманских республиках прекрасно понимают, что нельзя прикасаться к святому. А у нас, получается, уже ничего святого не остается. Люди высокой духовной жизни предупредили: если будет показан фильм „Матильда“, Россия погибнет», — говорится в тексте письма.

Жители подчеркивают: во взволновавшем общество фильме речь идет не только о человеке, «личная жизнь которого на самом-то деле была беспорочна», но прежде всего о лице, возглавлявшем РПЦ. «Ложно порочить его — это значит порочить саму церковь», — считают авторы.

Активисты также отмечают, что уже говорили с Барышевым на тему запрета показа «Матильды» в кинотеатре «Бруклин». Учредитель ответил им, что своим волевым решением запретить показ он не может, так как это означало бы расторжение договоров с прокатчиками. Но противники картины не остановились и решили «повлиять на ситуацию в положительном формате», распространив открытое письмо в СМИ, а также отправив его президенту РТ Рустаму Минниханову, главе Елабужского района Геннадию Емельяновуи в министерство культуры РТ, пишут «БИЗНЕС Online».

Премьера фильма «Матильда» о романе Николая II и балерины Матильды Кшесинской назначена на 26 октября. Кампания против «Матильды» идет с осени 2016 года, наиболее активно против картины выступает депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская, которая утверждает, что фильм оскорбляет чувства православных верующих, так как повествует о личной жизни человека, причисленного к лику святых. 

В Набережных Челнах премьера скандальной картины состоится 26 октября. Покажут ее кинокомплексы "Синема-Парк" и "Синема-5", несмотря на угрозы, поступавшие в их адрес.

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Комментарии:

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23.10.2017 16:13

“Я не читал, но осуждаю!”
Где-то я уже такое слышал...
P.S. Не нравится - не ходи, не смотри.

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23.10.2017 16:16

Лёня, не обращай внимания на мракобесов.

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.
24.10.2017 08:50

Это крымская кликуша всех взбудоражила. Не нравится-не ходите! Уверен, они и историю не знают, и библию не читали. И не имеют права диктовать обществу, что ему смотреть

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