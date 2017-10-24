Активисты Елабуги попросили Леонида Барышева отменить показ «Матильды»

Православная общественность Елабуги обратилась к генеральному директору ЗАО «Эссен Продакшн АГ» и владельцу РК «Манхеттен» и кинотеатра «Бруклин» Леониду Барышеву в просьбой не показывать в городе фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя. По мнению 58 подписавшихся под обращением, сюжет «Матильды» от начала до конца не соответствует исторической действительности, «является ложным и клеветническими не только по отношению к святым РПЦ, но и к самой российской истории».

«Это плевок в душу народа. В своих республиках не поддержали показ руководители Чечни, Дагестана, Ингушетии, то есть в мусульманских республиках прекрасно понимают, что нельзя прикасаться к святому. А у нас, получается, уже ничего святого не остается. Люди высокой духовной жизни предупредили: если будет показан фильм „Матильда“, Россия погибнет», — говорится в тексте письма.

Жители подчеркивают: во взволновавшем общество фильме речь идет не только о человеке, «личная жизнь которого на самом-то деле была беспорочна», но прежде всего о лице, возглавлявшем РПЦ. «Ложно порочить его — это значит порочить саму церковь», — считают авторы.

Активисты также отмечают, что уже говорили с Барышевым на тему запрета показа «Матильды» в кинотеатре «Бруклин». Учредитель ответил им, что своим волевым решением запретить показ он не может, так как это означало бы расторжение договоров с прокатчиками. Но противники картины не остановились и решили «повлиять на ситуацию в положительном формате», распространив открытое письмо в СМИ, а также отправив его президенту РТ Рустаму Минниханову, главе Елабужского района Геннадию Емельяновуи в министерство культуры РТ, пишут «БИЗНЕС Online».

Премьера фильма «Матильда» о романе Николая II и балерины Матильды Кшесинской назначена на 26 октября. Кампания против «Матильды» идет с осени 2016 года, наиболее активно против картины выступает депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская, которая утверждает, что фильм оскорбляет чувства православных верующих, так как повествует о личной жизни человека, причисленного к лику святых.

В Набережных Челнах премьера скандальной картины состоится 26 октября. Покажут ее кинокомплексы "Синема-Парк" и "Синема-5", несмотря на угрозы, поступавшие в их адрес.