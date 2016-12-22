Активисты ОНФ снова проверят дороги в российских городах

Активисты проекта ОНФ «Оценим качество дорог!» планируют до сентября 2017 года посетить с дорожными проверками 84 региона и обновить Дорожный рейтинг городов: в декабре 2016 года эксперты проинспектируют Крымский полуостров, в январе-марте планируется посетить Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, в апреле-июне - Центр, Северо-Запад и Поволжье, июль-сентябрь - Дальневосточный, Сибирский и Уральский федеральные округа.

По результатам проверок активисты обновят Дорожный рейтинг ОНФ, который был создан активистами проекта на основе результатов дорожных мониторингов, проводимых с 2015 года. За это время были проинспектированы дороги в 130 городах 82 регионов страны. В том числе активисты побывали и в Набережных Челнах, удивишись тому, что всего три дороги в полумиллионном городе находятся на гарантии. Так же автоград был занесен в "черный список" ОНФ за дороги, которые представляют повышенную опасность для самостоятельного передвижения детей от школы к дому.