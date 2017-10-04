«Альбатрос» открылся только в этом году, но уже успел завоевать любовь и признание челнинцев

Месяц занятий обойдется вам в 3 000 рублей. Для тех, кто не уверен, что сможете посещать занятия регулярно, предусмотрено разовое посещение за 200 рублей.

«Альбатрос» – один из крупнейших спортивно-оздоровительных комплексов города. После тренировки вы сможете отдохнуть в уютном кафе.

Кстати, месячный абонемент бассейна «Альбатрос» действует и в бассейне «Дельфин».

Адрес: пр. Хасана Туфана, 3е.

Тел: 8 (8552) 92-61-62

График работы (может меняться по праздничным дням): пн-вс с 7:00 до 22:00

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