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27 июля в 10:16
Гигантский челн установят в Челнах на набережной Табеева
Гигантский челн установят в Челнах на набережной Табеева

Металлическую скульптуру в виде герба города планируют сделать ко Дню республики.

27 июля в 09:35
Сериал про челнинских проституток покажут по федеральному ТВ
Сериал про челнинских проституток покажут по федеральному ТВ

Создатели документальной работы обещают показать реальную жизнь “ночных бабочек”.

27 июля в 09:18
После дисквалификации в России, Зарипов может уехать в НХЛ
После дисквалификации в России, Зарипов может уехать в НХЛ

По оценке экспертов, форвард «Ак Барса» точно получит контракт на миллион долларов.

27 июля в 08:55
В Татарстане бабушка с внуком попали под машину (ФОТО)
В Татарстане бабушка с внуком попали под машину (ФОТО)

Согласно предварительным данным, женщина переходила дорогу в неположенном месте. Она скончалась на месте.

27 июля в 08:19
Альфия Когогина примет жителей Тукаевского района по личным вопросам
Альфия Когогина примет жителей Тукаевского района по личным вопросам

Прием будет проходить в кабинете №204 районной администрации с 10.00 до 12.00.

27 июля в 07:51
Промпарк «Развитие» в Челнах проводит отбор резидентов
Промпарк «Развитие» в Челнах проводит отбор резидентов

Размещение в промышленном парке позволит увеличить объем выпускаемой продукции в 5-6 раз и создать новые рабочие места.

26 июля в 16:48
Журналистка, уроженка Челнов, рассказала о своем выдворении из Украины
Журналистка, уроженка Челнов, рассказала о своем выдворении из Украины

Как передают СМИ слова Князевой, ей устроили пятичасовой допрос, после чего ночью повезли на границу с Россией.

26 июля в 16:47
В Татарстане “пеленгуют” абонента при звонке на 112
В Татарстане “пеленгуют” абонента при звонке на 112

Технология автоматического определения местонахождения человека запустилась в тестовом режиме.

26 июля в 16:16
В Челнах зарегистрирован рекордно низкий уровень безработицы
В Челнах зарегистрирован рекордно низкий уровень безработицы

Средняя зарплата по Автограду в первом полугодии составила 31,2 тысячи рублей.

26 июля в 15:10
Исполком Челнов готов заплатить около 90 млн рублей за здание «Колизея» для татарского драмтеатра
Исполком Челнов готов заплатить около 90 млн рублей за здание «Колизея» для татарского драмтеатра

Сделку по передаче здания бывшего развлекательного комплекса городу планируют завершить в сентябре.


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Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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Выпуск 29 от 26 июля, 2017г.
27 июля 2017г. 11:09

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в 08:19
Рубрика: Вечерка On-Line

Альфия Когогина примет жителей Тукаевского района по личным вопросам

Альфия Когогина примет жителей Тукаевского района по личным вопросам

28 июля депутат Госдумы Альфия Когогина примет жителей Тукаевского района по личным вопросам, сообщает пресс-служба района.

Прием будет проходить в кабинете №204 районной администрации с 10.00 до 12.00. Телефон для предварительной записи: 70-37-82.

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