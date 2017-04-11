Алишер Усманов подаст в суд на Алексея Навального за клевету

Миллиардер Алишер Усманов подаст в суд на оппозиционера Алексея Навального за клевету. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя бизнесмена.

«Навальный вводит людей в заблуждение и его утверждения — клевета… В этой связи я подаю на Навального иск в суд и обращусь с заявлением в правоохранительные органы», — процитировало агентство заявление Усманова.

Напомним, в начале марта фонд борьбы с коррупцией отправил в СКР заявление о возбуждении уголовного дела в отношении премьер-министра Дмитрия Медведева и бизнесмена Алишера Усманова по ст. 290 УК («Получение взятки») и ст. 291 УК («Дача взятки»).

В заявлении говорится, что в августе 2010 года фонду поддержки социально значимых государственных проектов, «который организован и управляется Дмитрием Медведевым», Усманов безвозмездно по договору пожертвования имущества передал земельный участок в селе Знаменском Московской области с жилым домом.

«Поскольку предпринимательская деятельность Усманова А. Б. существенно связана с государственными контрактами, а также с нормативными и ненормативными правовыми актами, принятыми Медведевым Д. А. в отношении аффилированных с Усмановым А. Б. юридических лиц, имеются основания полагать, что вышеуказанная передача недвижимого имущества стоимостью 5 миллиардов рублей является взяткой», — говорится в тексте заявления.



