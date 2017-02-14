Анна Седокова записала дуэт с челнинской сиротой

Девушка без рук и ног - челнинка Вероника Лазарева спела дуэтом с экс-«виагринкой» Анной Седоковой: закрытая презентация песни «Вселенная» из нового альбома Анны «Настоящее» состоялась вчера в Москве. Билет в мир большого шоу-бизнеса 19-летняя Вероника Лазарева, страдающая редким заболеванием, получила после победы в конкурсе среди женщин-инвалидов «Жемчужина Татарстана-2016», который прошел в Казани в декабре. По видеосвязи из Лос-Анджелеса к ней тогда обратилась бывшая участница так называемого золотого состава группы «ВИА Гра» Анна Седокова, которая была так очарована певческим талантом и волей к жизни хрупкой девушки в инвалидном кресле, что пригласила ее в свою московскую студию для записи песни, пишет "Вечерняя Казань". Правда, со временем творческие планы были скорректированы: по электронной почте Анна прислала Веронике минусовую фонограмму песни «Вселенная», а «жемчужина» записала ее первый куплет и припев в студии в Челнах. Девушку приятно удивило, что мелодия начиналась со слов певицы «Я очень рада разделить эту песню с Вероникой».