Аномальный апрель: Татарстан засыпало снегом

Сегодня утром жители юго-востока Татарстана вновь ощутили на себе все прелести зимы. Люди выкладывают в социальных сетях фотографии, на которых видно, как выпавший ночью снег вновь покрыл землю. Как прогнозируют синоптики, обильный снегопад придет в Набережные Челны к обеду, температура опустится ниже нуля.
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Сегодня в новостях:
|19 апреля в 16:20
Челнинский суд рассматривает уголовное дело экстремистов из «Таблиги Джамаат»
О задержании членов запрещенной в России экстремистской организации стало известно в октябре прошлого года.
|19 апреля в 15:05
В Челнах отравились алкоголем 24 человека, пятеро умерли
Такие данные за первый квартал привел Роспотребнадзор на депутатской комиссии.
|19 апреля в 13:20
Президент Внешпромбанка призналась в хищении 114 миллиардов рублей
Лариса Маркус и ее заместитель Екатерина Глушакова обвиняются по ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (мошенничество и растрата в особо крупном размере, совершенное группой лиц).
|19 апреля в 12:37
Пассажирскую навигацию в Челнах откроют 30 апреля
Судоходным компаниям рекомендовано завершить ремонт судов и дебаркадеров, своевременно выставить навигационные знаки на трассы по маршрутам движения пассажирского флота.
|19 апреля в 11:55
С начала этого года зарегистрировано 6 несчастных случаев на производстве
Два из них со смертельным исходом. Кстати, за 2016 год на производстве было травмировано 38 человек.
|19 апреля в 11:31
Госдума рассмотрит продление выплаты пособия по уходу за ребенком до 3 лет
Лицам же, детям которых в возрасте от трех до семи лет не досталось места в детском саду, – предоставлять пособие в фиксированном размере.
|19 апреля в 11:15
В Татарстане оползень разрушил газопровод
Без газа в районе осталась школа, медпункт и 166 жилых домов, подсчитывается ущерб и ведутся ремонтные работы.
|19 апреля в 10:25
Прокуратура требует закрыть реацентр для наркозависимых в Челнах
В многоквартирном доме не организован изолированный от жильцов вход в реацентр, а пациентов при поступлении на лечение не обследуют на туберкулез, ВИЧ, гепатит, сифилис.
|19 апреля в 09:29
Аномальный апрель: Татарстан засыпало снегом
В Челнах температура к обеду упадет ниже нуля, ожидается обильный снегопад.
|19 апреля в 09:27
Рустам Минниханов «приобрел» внедорожник за 5 млн рублей, опередив главу МЧС РФ
Вездеход “Шерп”, который, по словам разработчиков, не имеет аналогов в мире и позволяет покорять бездорожье в сложнейших погодных условиях, сразу понравился президенту Татарстана.
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Правдомер
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Юрий ПетрушинПредседатель правления Торгово-промышленной палаты г. Набережные Челны и региона Закамье
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19 апреля, 2017
Сказано 18 апреля на градсовете: "Вот едешь по городу и видишь: еще сваи только забиты, а уже висит объявление: «Сдается в аренду»! Зачем это строится, кто дает разрешение и к каким привело это последствиям? Торговых площадей в городе Набережные Челны в два раза выше нормативов. Средний бизнес убит, в торговле, в общественном питании, в офисном бизнесе малое и среднее предпринимательство убито. Все структуры бизнеса из города и из Татарстана уходят в соседние республики. Мы создали в городе такие условия, что бизнес не может существовать сегодня в нашем городе. Сами своими руками все задушили!"
Комментарии посетителей
Все для народа...
В нашем городе нет ни хлеба, ни зрелищ... Вот и уезжают люди, кто может...
филармонию я и в инете посмотрю ,и книжки мне вслух почитают , молодежь другими интересами живет, более...
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Люди уезжают не из-за точечной застройки и того, что нет филармонии. Факт в том, что вести в Челнах успешный и...
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Это только в Татарстане такая бредятина происходит? А как же свобода слова? Итак народ плохо живет, так пусть...
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Лучше бы примерные меню питания расписали. Это было бы лучший совет. А считать белки, жиры и углеводы сложная...
Совет, может, и хороший и правильный, только вот я не знаю, где эти белки, жиры и углеводы продают. Я в...
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