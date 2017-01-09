Штаб по поддержке клиентов «Татфондбанка» в Челнах сократил работу до одного часа

Сегодня Антикризисный штаб по поддержке предпринимателей-клиентов «Татфондбанка» после новогодних праздников возобновил свою работу в Деловом центре Торгово-промышленной палаты г. Набережные Челны и региона Закамье.

Однако предприниматели, как показала практика, уже получили необходимую консультацию и проинформированы должным образом. Ввиду этого, с 10 января штаб будет работать с 11:00 до 12:00, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, что в состав консультационной группы входят представители Исполнительного комитета, ИФНС, ПФР, банков, работники юридических служб.

С действующими программами поддержки предпринимателей Вы можете ознакомиться на сайте http://tppzkam.ru/ru/news/171479/

Контактное лицо штаба по поддержке предпринимателей-клиентов «Татфондбанка»: начальник юридического отдела Торгово-промышленной палаты г. Набережные Челны и региона Закамье Юриков Эдуард Николаевич.

Адрес:

423823, Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица Шамиля Усманова, д. 122 (49/20) ТПП г. Набережные Челны и региона «Закамье».

тел.: (8552) 57-38-12, факс (8552) 57-42-93, 8917 235 45 55;

e-mail: Elisei-73@mail.ru

Также для получения консультаций по программам Фонда поддержки предпринимательства можно обращаться по указанным ниже контактам:

Адрес: РТ, г.Набережные Челны, бульвар Энтузиастов, д.11 (3/08), офис 805, ГБУ «Бизнес-инкубатор города Набережные Челны»

Телефоны: (8552) 30-40-03, 8 (917) 289-12-50 – Юлия, (8552) 30-40-07, 8 (951) 898-97-85 – Екатерина

Email:info@bizinc.ru

Напомним, что Министерством экономики Республики Татарстан открыта горячая линия по вопросам предпринимателей – клиентов банков, приостановивших операционную деятельность.

Телефон для ответов на устные обращения предпринимателей: (843) 524-90-90.

Горячая линия для предпринимателей – клиентов банков, приостановивших операционную деятельность, работает ежедневно, с 8.00 до 20.00