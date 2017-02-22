Артем Прокофьев обиделся на челнинцев

Представитель КПРФ Артем Прокофьев укорил челнинцев.

- Мы поддерживаем в Госсовете Челны, поддержали в получении статуса ТОСЭР, с дополнительным финансированием. Если обсуждаем кому помочь, то Челны всегда на первом месте. И что получаем? На последних выборах наша партия получила 2%! - высказался во время расширенной сессии горсовета депутат Госсовета РТ и предостерег: - Раньше, когда было вам меньше поддержки, мы получали голосов в 10 раз больше. Мы учтем эту тенденцию.



Напомним, в Челнах в эти минуты идет сессия Горсовета, где обсуждаются итоги работы муниципальной власти в 2016 году и планах на 2017-тый.