Астрофизик из РТ включен в число вероятных лауреатов Нобелевской премии

Компания Clarivate Analytics включила почетного профессора КФУ астрофизика Рашида Сюняева в список вероятных лауреатов Нобелевской премии — 2017 Citation Laureates, сообщает пресс-служба вуза.

В список Citation Laureates входят ученые и экономисты, чьи публикации часто цитируются коллегами: это и дает основания включать их в число потенциальных лауреатов премии, за 15 лет 43 ученых из списка были удостоены Нобелевской премии.

В этом году компания Clarivate Analytics, которая занимается предоставлением проверенных наукометрических данных, включила в список 22 человека. Сюняев оказался в их числе «за обширный вклад в углубление нашего понимания Вселенной, включая ее происхождение, процессы формирования галактик, дисковой аккреции черных дыр и многих других космических явлений».

Прежде российские ученые никогда не входили в Citation Laureates.