АСВ еще не определило банки-ангенты «Татфондбанка»

В пресс-службе Агентства по страхованию вкладов Inkazan сообщили, что еще не получили от руководства итогов конкурса, определяющего банков-агентов, которые будут выплачивать страховое возмещение вкладчикам «Татфондбанка». По данным пресс-службы, сообщение будет опубликовано сегодня.

Выплаты страхового возмещения вкладчикам ПАО “Татфондбанк” начнутся не позднее 29 декабря 2016 года. Для получения страхового возмещения вкладчику необходимо предъявить в банке-агенте, который будет указан в сообщении АСВ, только паспорт.

Ранее председатель правления «Ак Барс» банка Зуфар Гараев заявил, что финансовая организация готова стать банком-агентом Агентства по страхованию вкладов для выплат по вкладам клиентам «Татфондбанка», пишет inkazan.

Сегодня глава РТ Рустам Минниханов поручил правительству республики разработать комплекс мер по поддержке предпринимателей — клиентов ПАО «Татфондбанк». В частности, в рамках их участия в реализуемых в республике программах поддержки малого и среднего бизнеса.