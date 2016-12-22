АСВ еще не определило банки-ангенты «Татфондбанка»

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Сегодня в новостях:
22 декабря в 14:26
Делегация из Сенегала приехала на «КАМАЗ»
Делегация из Сенегала приехала на «КАМАЗ»

Министр рыболовства и морского хозяйства страны Умар Гуе и другие гости посетили автомобильный завод и КИП «Мастер».

22 декабря в 11:12
Лихач разрушивший терминал аэропорта в Казани оказался экс-сотрудником МВД
Лихач разрушивший терминал аэропорта в Казани оказался экс-сотрудником МВД

На данный момент он возглавляет частное охранное предприятие в Челнах, а также имеет лицензию на занятие детективной деятельностью.

22 декабря в 10:45
Полиция Челнов показала фоторобот мужчины ворующего под видом соседа
Полиция Челнов показала фоторобот мужчины ворующего под видом соседа

Мужчина представляется соседом Сергеем и выманивает у челнинцев деньги.

22 декабря в 10:04
В Татарстане на пожаре погиб пятилетний ребенок
В Татарстане на пожаре погиб пятилетний ребенок

Из горящего дома родители успели спасти только троих детей 2002, 2008, 2014 годов рождения.

22 декабря в 09:29
Монополизация банковской системы России продолжается
Монополизация банковской системы России продолжается

Наш эксперт Виктор Разинков считает, что лишиться лицензий могут еще 530 банков.

22 декабря в 08:24
Мэр Челнов не хочет проверять чиновников на детекторе лжи
Мэр Челнов не хочет проверять чиновников на детекторе лжи

Наиль Магдеев считает, что тотально проверять госслужащих на полиграфе нет необходимости.

22 декабря в 08:16
В Казани мужчина проехал на машине через аэропорт
В Казани мужчина проехал на машине через аэропорт

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах ЧП.

22 декабря в 08:08
Бизнес-омбудсмен РТ встретился с бизнесменами-клиентами Татфондбанка
Бизнес-омбудсмен РТ встретился с бизнесменами-клиентами Татфондбанка

На встречу с Тимуром Нагумановым в Казани пришли более 20 предпринимателей.

21 декабря в 16:48
ФК “КАМАЗ” хочет оставить свое название
ФК “КАМАЗ” хочет оставить свое название

Об этом мэр города будет лично договариваться с Сергеем Когогиным.

21 декабря в 16:24
Страховые выплаты клиентам “Татфондбанка” начнутся 26 декабря
Страховые выплаты клиентам “Татфондбанка” начнутся 26 декабря

«Агентство по страхованию вкладов» определило пять банков-агентов для получения возмещения вкладчиками.


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Правдомер
Правдомер
Александр Сидякин
депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
16 ноября, 2016

Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:

"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными". 

Ложь
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Выпуск №49 от 22 декабря, 2016г.
22 декабря 2016г. 19:57

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в 14:14
Рубрика: Вечерка On-Line

АСВ еще не определило банки-ангенты «Татфондбанка»

АСВ еще не определило банки-ангенты «Татфондбанка»

В пресс-службе Агентства по страхованию вкладов Inkazan сообщили, что еще не получили от руководства итогов конкурса, определяющего банков-агентов, которые будут выплачивать страховое возмещение вкладчикам «Татфондбанка». По данным пресс-службы, сообщение будет опубликовано сегодня.

Выплаты страхового возмещения вкладчикам ПАО “Татфондбанк” начнутся не позднее 29 декабря 2016 года. Для получения страхового возмещения вкладчику необходимо предъявить в банке-агенте, который будет указан в сообщении АСВ, только паспорт.

Ранее председатель правления «Ак Барс» банка Зуфар Гараев заявил, что финансовая организация готова стать банком-агентом Агентства по страхованию вкладов для выплат по вкладам клиентам «Татфондбанка», пишет inkazan.

Сегодня глава РТ Рустам Минниханов поручил правительству республики разработать комплекс мер по поддержке предпринимателей — клиентов ПАО «Татфондбанк». В частности, в рамках их участия в реализуемых в республике программах поддержки малого и среднего бизнеса.

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