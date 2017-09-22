АСВ начнет выплаты кредиторам Татфондбанка 29 сентября

29 сентября начнет выплачивать деньги Агентство по страхованию вкладов кредиторам первой очереди Татфондбанка, передает пресс-служба АСВ.

21 100 заявителей предъявили требования ТФБ, общая сумма превысила 547 млрд рублей. Однако в реестр кредиторов включили лишь требования на 138,5 млрд рублей от 17 700 заявителей. Из них в первой очереди — 11 657 кредиторов с требованиями на 71 млрд рублей, во второй — 26 человек на 267 000 рублей, в третьей — 6060 человек на 67,5 млрд рублей.

Напоминаем!

3 марта у Татфондбанка отозвали лицензию. 11 апреля этого года Центробанк признал ТФБ банкротом. Функции конкурсного управляющего выполняет АСВ. Следующее судебное заседание пройдет 10 апреля 2018 года.