АСВ рассмотрело вопрос о выполнении ПАО «АК БАРС» Банк обязательств по увеличению капитала

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) провело заседание под председательством министра финансов РФ Антона Силуанова, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу агентства.

В рамках заседания были рассмотрены вопросы, связанные с повышением капитализации банков. В том числе была принята к сведению информация о выполнении «АК БАРС» Банком и ВТБ 24 обязательства по увеличению собственных капиталов.

Также совет директоров АСВ утвердил программу отчуждения непрофильных активов АСВ.

«Программа разработана Агентством на основе методических указаний по выявлению и отчуждению непрофильных активов, подготовленных Минэкономразвития России. В документе определяются общие подходы и порядок действия Агентства по распоряжению непрофильными активами Агентства, а именно: принципы реализации непрофильных активов, порядок их выявления, определение цены реализации, способы отчуждения непрофильных активов, отчетность о ходе исполнения программы и ответственность за ее реализацию», — сообщили в пресс-службе агентства.