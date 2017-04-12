Аварийный день в Челнах переместился с пятницы на вторник

По данным ГИБДД города, анализ первых трех месяцев 2017 года показал, что на вторник приходится 17% всех ДТП. В которых 1 человек погиб, а ранено - 64.

В пятницу произошло 18 ДТП, в котором погибли три человека и ранено 17, в четверг случилось 19 дорожно-транспортных происшествий, где пострадали 56 челнинцев.

Стоит отметить, что по итогам ушедшего года, самым аварийным днем была признана - пятница: зарегистрировано 118 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и ранено 131.