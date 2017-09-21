Автомойщик в Челнах угнал Audi Q7 и попал в ДТП

Владелец Audi Q7 оставил свою иномарку на ночь на автомойке, а когда пришел за машиной, то обнаружил на ней внешние повреждения, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Виновника случившегося нашли быстро – на записях с камер видеонаблюдения отчетливо видно, как один из мойщиков садится за руль доверенной ему машины и уезжает. Через некоторое время возвращается назад, моет авто и ставит на стоянку.

После просмотра видеозаписи владелец престижной иномарки обратился в полицию. Стражи порядка выяснили, что 25-летний работник автомойки на угнанной иномарке совершил ДТП, после чего скрылся с места происшествия. Скрыть следы аварии злоумышленник надеялся, хорошенько помыв автомобиль. Но все его усилия оказались тщетными.

В отношении виновника аварии возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ «Угон». Свою вину задержанный признал. На время следствия ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.